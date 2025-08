La respuesta de Terelu a su comentado posado en bikini con 'photoshop': «Quería salir natural»

S. O. Lunes, 4 de agosto 2025, 10:15 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

El posado en bikini de Terelu en la revista 'Lecturas' no ha dejado indiferente a nadie. La portada ha generado numerosos comentarios por el evidente 'photoshop' que se ha aplicado en la figura y rostro de la hija de María Teresa Campos. Tras unos días en silencio, la presentadora ha ofrecido su versión sobre la polémica y ha sido de lo más tajante.

Las imágenes del que ya es el 'posado del verano' se hicieron virales, sobre todo, tras ser comparadas con los documentos gráficos sobre su participación en la última edición de 'Supervivientes', en las que la comunicadora se mostraba tal y como es. De hecho, se le vio sin maquillaje.

Terelu ha reconocido que, efectivamente, las fotos tenían «algún retoque». Según explico en 'Fiesta' -sustituye a Emma García durante el mes de agosto-, los editores de la revista han coloreado el abdomen de la colaboradora para que luzca con el mismo tono que el resto del cuerpo, además de quitar alguna que otra arruguita.

Sin embargo, asegura que el rostro no se ha retocado. «Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre», ha señalado.

Gran momento personal y profesional

Posados en bikini a parte, Terelu, que cumplirá 60 años este 31 de agosto, está viviendo un gran momento personal y profesional. Convertida en abuela desde finales del año pasado, se ha estrenado con éxito como actriz de teatro con Santa Lola, una producción de su amiga Lara Dibildos, y encara el verano presentando su propio espacio en el programa 'Fiesta'. No obstante, sí que reconoció que echa de menos «los besos y los abrazos de un hombre».