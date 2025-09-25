El reproche de Risto Mejide a Ada Colau por los ataques a la flotilla a Gaza: «¿Les ponen en peligro o se lo han buscado?» El presentador de 'Todo es mentira' ha conectado en directo con la exalcaldesa de Barcelona

G. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:39 | Actualizado 19:47h.

Tensa entrevista entre Risto Mejide y Ada Colau. Los tripulantes de la Flotilla Global Sumud, las embarcaciones de iniciativa humanitaria con víveres y medicamentos para esquivar el bloqueo israelí en Gaza, han denunciado en las últimas horas «al menos 13 explosiones» y vuelo de «drones no identificados» por parte del país presidido por Benjamin Netanyahu. Entre las personas que viajan está la exalcaldesa de Barcelona, que ha protagonizado una charla complicada con el presentador de 'Todo mentira'.

Desde el plató de 'Todo es mentira', en un momento determinado, Risto espetó a Colau una acusación que antes ya había vertido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. «¿Les ponen en peligro o se lo han buscado ustedes? Hemos escuchado a Meloni hablando de su flotilla como una acción irresponsable y peligrosa», ponía encima de la mesa el presentador de Cuatro cuando la política de Barcelona en Comú narraba los ataques israelíes a las embarcaciones.

Colau ha reinvidicado que el viaje de la flotilla es «completamente legal». «Estamos en aguas internacionales con barcos que están autorizados y por lo tanto, esto es perfectamente legal. No solo es legal, es una misión humanitaria y ha sido una misión humanitaria reconocida hace ya muchos días por 16 gobiernos, no solo por el Gobierno de España», reivindicaba.

Y remataba antes de pedir a los gobiernos que reaccionen: «Israel acostumbra hacer esto, que es saltarse sistemáticamente la ley. No respeta ninguna ley y ninguna vida humana e incluso lo hace fuera de su territorio. Se va a invadir en aguas internacionales o se va incluso a otros países. Entonces estamos pidiendo que haya una investigación internacional. Es absolutamente, como digo, contrario a la ley lo que está haciendo Israel por estos ataques que nos ponen en peligro a nosotros, pero que mañana puede ser a cualquier otro».