La relación entre Pedro Ruiz y David Broncano: «Me manda vídeos tirándose a la piscina» El polifacético comunicador presentó en 'La Revuelta' su espectáculo de teatro 'Mi vida es una anécdota'

Marina León Miércoles, 3 de diciembre 2025 | Actualizado 04/12/2025 00:01h. Comenta Compartir

«Presentó programas en Televisión Española en los años 70 y creo que está jubilado, lo que pasa es que está muy dinámico y muy fresco», así recibió David Broncano a Pedro Ruiz en 'La Revuelta' el miércoles. El artista y escritor catalán llegó cargado de regalos para el equipo. Uno de los más especiales, un poema hecho a mano para el presentador. «Yo escribo todos los días», aseguró el invitado.

Ves a Pedro Ruiz con 78 años tirándose a la piscina en trampolín así y te preguntas tu edad real.



Ojalá verlo en directo algún día 🙏 #LaRevuelta pic.twitter.com/vQ9Oh5tSbZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 3, 2025

«Conocí a Franco, pero de lejos, y ya me asustó», contó Ruiz, de 78 años, que en aquellos años vivía en Barcelona y trabajaba en el programa deportivo 'Estudio Estadio'. «Al final dejé la televisión porque también hacía teatro y me dijeron que no era digno combinar la televisión y la farándula», apuntó. «Al final el teatro es el único sitio en el que eres libre de verdad», aseguró.

Broncano y Pedro son vecinos y, según contaron en el programa, se suelen ver por la calle. «Además, de vez en cuando me manda videos suyos tirándose a la piscina», confesó Broncano. «En casa es lo único a lo que me puedo tirar, porque no tengo compañía de ninguna clase», añadió el humorista, que actualmente está de gira con su espectáculo 'Mi vida es una anécdota'. El polifacético comunicador invitó a las 300 personas del público a su show. «Pueden venir 40 cada día», afirmó.

Sobre la vitalidad que desprende Ruiz y los proyectos que todavía tiene por delante, este aprovechó para confesar que ha dejado por escrito «todo lo que quiero que hagan conmigo cuando me muera», contó. «Yo voy de morir a donar, de donar a quemar y de quemar al mar, sin tanatorios ni nada de eso», advirtió. «Pero ojo, no será en este siglo», añadió.

Antes de las preguntas clásicas, Broncano hizo un apunte: «Tienes una casa con piscina, Pedro». «Tengo 1.500 euros al mes para las compras, el resto no se cuenta», puntualizó el invitado, sin dar más detalles. Eso sí, se escaqueó de la última pregunta con un regalo para Broncano, Ricardo y Grison: «una caja de preservativos y viagra. Para que lo disfrutéis», añadió.