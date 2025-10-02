El recuerdo de David Broncano a la fallecida Jane Goodall: «Tenía una energía increíble» El presentador recordó a la primatóloga de 91 años durante la visita de Blanca Suárez y Eduardo Noriega

Gabriel Cuesta Jueves, 2 de octubre 2025, 22:54

Cerraban la semana en 'La Revuelta' Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Los actores acudieron al programa de David Broncano para presentar su nuevo thriller y de paso confesar algunos de los peores sustos que se han llevado. Broncano también se acordó de la recién fallecida Jane Goodall, la conocida primatóloga que perdió la vida esta semana a los 91 años. Reconocida etóloga y Mensajera de la Paz de la ONU, fue pionera a la hora de arrojar luz sobre el desconocido mundo de los chimpancés gracias a sus investigaciones. Había acudido hace unos meses al programa como invitada.

Como regalo, la actriz dio a Broncano un detalle de su viaje a Corea del Sur. Una mascarilla para el cutis que se puso en el propio plató. «Vas a parecer el fantasma de la ópera», se reía Noriega. «Noto frescor», aseguraba el presentador. Pretendía aguantar lo máximo posible con ella puesta durante la entrevista. No pasó un minuto y ya se le había caído. «Yo las pongo mucho», reconocía Suárez. Había un segundo regalo: un muñeco para su escritorio. Noriega le llevó unas perchas, un guiño a una broma de Ponce que le colocaba «por debajo» de este objeto.

🇰🇷 Algo está cambiando en este programa si Broncano se pone eso en la cara y nadie le dice algo del botox. #LaRevuelta pic.twitter.com/BeYTSAnubJ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2025

Ambos acudieron a presentar el thriller 'Parecido a un asesinato', una producción de RTVE. «¿Cómo la voy a ver si no está en los cines?», esquivaba el presentador cuando sus invitados le preguntaban si la había visto. «No hay que aplaudir todas las gracias de Broncano. A los periodistas se les da el material para que se preparen, llegan dos horas antes», le soltaba Noriega con guasa. A raíz de «los sustitutos» que esconde la producción, el actor confesó una broma de Michelle Jenner. «Me dio un susto que me duró mucho. Ella y otra compañera me esperaron en el pasillo disfrazadas como las niñas de 'El Resplandor'».

Jane Goodall fue una mujer inspiradora y con una energía increíble. #LaRevuelta pic.twitter.com/kTshjyj8LZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2025

Hablando de dar miedo, Broncano explicó que los gatos se llevan sustos de muerte si les dejas al lado calabacines grandes al confundirlos con reptiles. «Con el mío lo intenté y ni caso», desvelaba la actriz. El presentador preguntó cuáles eran los felinos más grandes del planeta y explicó que había tenido el «honor» de participar en la puesta en libertad de un lince en Granada. A raíz de la anécdota se acordó de Jane Goodall. Pidió un aplauso para la primatóloga fallecida a los 91 años, que hace pocos meses visitó el programa. «Tenía una energía increíble», reconocía el humorista.

Broncano cerró con las preguntas clásicas. Bueno, en realidad repescó otra ya abandonada. ¿Más racista o machista? «Un poco por cultura somos todos. Sospecho mucho del que me dice que no soy machista... Creo que soy más machista que racista. Tendría que pensarla un poco. En el próximo programa lo desarrollo», argumentaba Noriega. Blanca Suárez sí fue a las típicas. «Dinero sigue creciendo porque sigo trabajando. ¿Sexo en los últimos treinta días? Suena a excusa o tristeza... Uno solo se las apaña perfectamente», argumentaba para dejar caer que «no ha sido un mal mes».