La vacilada de Antonio Resines a Broncano por su pelo rubio platino: «Patético cómo ibas en Vitoria»

El colaborador ha vuelto a 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:09

Antonio Resines no perdonó la ocasión para vacilar a David Broncano por su nuevo 'look'. Fue en el FesTVal donde el presentador de 'La Revuelta' mostró su peinado rubio platino. Algo que horroriza al actor, que no se ha cortado a la hora de dar su opinión. «¿Qué te ha pasado en el pelo? Amarillo... horroroso. Cómo ibas vestido en Vitoria era patético», le espetó.

El humorista se revolvió. «¿Qué te ha pasado en el pelo a ti?», se reía del invitado. Apuntó que Resines iba vestido como «un sindicalistas de Comisiones en Galicia». Chino, americana y camisa. Un corte clásico. «Es de calidad, eh. Todo bueno», presumía el intérprete. «No sé para qué vengo si no puedo nunca con él. No vuelvo aquí para lo que pagan», se resignaba.

La propuesta para su espacio fue hacer de hombre del tiempo. Llevó al plató un croma. «En Galicia va a hacer bueno. Y en Asturias. Que siempre se quejan de que ponen que llueve». El problema es que el mapa meteorológico era un tanto anticuado.

