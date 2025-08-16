El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La reacción de un influencer argentino al probar el goxua: «Debería parecerse a la crema catalana»

El turista ha probado este típico dulce vasco

G. C.

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:50

Que Euskadi es una meca de la gastronomía no se le escapa a ningún turista. Son muchos los que aprovechan su escapa al País Vasco para descubrir alguno de los sabores más tradicionales. Algunos optan por propuestas saladas como el bacalao al pil pil o el txangurro, pero otros prefieren tirarse a lo dulce. Es el caso del influencer argentino Romancito, que se decantó por grabarse un vídeo probando el clásico goxua.

«Voy a probar el dulce más típico de Vitoria que se llama Goxua, que creo que significa en español algo como 'delicioso' o 'dulce'. Lo compré en una pastelería que se llama Goya, que es muy famosa», arranca en su vídeo de TikTok.

@romansocias Probando el dulce más típico de Vitoria-Gasteiz 🍮 Se trata de el goxua, un postre que tiene nata, crema, bizcocho y caramelo… una delicia 🤤 Han probado alguna vez el goxua? Cuál es el mejor lugar para comprarlo? Les leo en los comentarios 👀 #goxua #vitoria #turismovitoria #vitoriagasteiz #gasteiz #alava #araba #alavaturismo #esukadi #paisvasco ♬ sonido original - Romancito 🌈

«Si no me equivoco se debería parecer un poco a la crema catalana. Está muy rico, le pongo un nueve de diez porque está muy muy rico, pero es algo que he encontrado en otros postres de manera similar, pero bueno, está riquísimo», resume.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  8. 8 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  9. 9 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025
  10. 10 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La reacción de un influencer argentino al probar el goxua: «Debería parecerse a la crema catalana»

La reacción de un influencer argentino al probar el goxua: «Debería parecerse a la crema catalana»