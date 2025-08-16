La reacción de un influencer argentino al probar el goxua: «Debería parecerse a la crema catalana» El turista ha probado este típico dulce vasco

Que Euskadi es una meca de la gastronomía no se le escapa a ningún turista. Son muchos los que aprovechan su escapa al País Vasco para descubrir alguno de los sabores más tradicionales. Algunos optan por propuestas saladas como el bacalao al pil pil o el txangurro, pero otros prefieren tirarse a lo dulce. Es el caso del influencer argentino Romancito, que se decantó por grabarse un vídeo probando el clásico goxua.

«Voy a probar el dulce más típico de Vitoria que se llama Goxua, que creo que significa en español algo como 'delicioso' o 'dulce'. Lo compré en una pastelería que se llama Goya, que es muy famosa», arranca en su vídeo de TikTok.

«Si no me equivoco se debería parecer un poco a la crema catalana. Está muy rico, le pongo un nueve de diez porque está muy muy rico, pero es algo que he encontrado en otros postres de manera similar, pero bueno, está riquísimo», resume.

