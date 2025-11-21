La pullita de Verdeliss a los guipuzcoanos: «No os guardamos rencor a los 'robasetas'»

G. Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La navarra Verdeliss volverá a calzarse las zapatillas en Euskadi tan solo dos semanas después de debutar en la clásica Behobia-San Sebastián. Este fin de semana regresará a la playa de La Concha para completar la maratón de la ciudad, la prueba reina donde la influencer se desenvuelve con comodidad y acumula decenas de medallas de 'finisher'.

Estefanía Unzu, el nombre real de esta creadora de contenido, participó como invitada en la presentación de la prueba este pasado jueves. Y no desaprovechó la ocasión de hacerse una foto en el paseo del arenal donde desafiará el domingo al frío y la lluvia para completar la distancia de Filípides.

Lo que quizás no esperaban sus seguidores es la pullita que lanzaría la creadora de contenido a los guipuzcoanos en su publicación. Eso sí, de buen rollito. «La foto de rigor es la segunda…¿quién no tiene una con ese fondo?», preguntaba sobre su imagen con la noria al fondo. Justo después llegaba «Ay, qué bonito Donosti cuando se viste de Navidad. Para que veáis que, aunque nos llamen 'meaplayas', no os guardamos rencor a los 'roba-setas'». En tono de broma, ofreció encender «la pipa de la paz en la maratón» del domingo.

Así, Verdeliss se quitará la espina en el maratón de San Sebastián después de que el año pasado el fuerte viento impidiera su celebración cuando ya se encontraba en la ciudad. Hace tan solo dos semanas firmó un gran tiempo de 01:21:42 en la Behobia tras coronar los tres puertos en el recorrido de 20 kilómetros y ahora buscará bajar de 3 horas, algo a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, en una maratón completa con un circuito llano.

La navarra participó en 'Gran Hermano' y comenzó compartiendo contenido relacionado con su vida familiar antes de centrarse en su faceta deportivo. Hija de Fernando Unzu, entrenador del Ederki, y de Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra, se reenganchó al atletismo a raíz de la pandemia. Una pasión que había disfrutado de joven y que había abandonado en su etapa adulta, sobre todo por su maternidad. Tiene nada más y nada menos que ocho hijos. Campeona de España de 100 kilómetros, su mayor repercusión llegó a raíz del reto World Marathon Challenge, donde consiguió la victoria al completar siete maratones en siete días, cada una en un continente diferente. Ya suma 55 maratones en sus piernas y su mejor marca la firmó en Valencia en 2024, con un tiempo de 2 horas y 49 minutos. Ahora, sumará la 56 en San Sebastián.