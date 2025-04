El problema de salud que ha llevado a Leiva a pasar por el quirófano hasta tres veces

Silvia Osorio Viernes, 4 de abril 2025, 08:06 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

Este viernes sale a la venta 'Gigante', el sexto disco de estudio de Leiva, que le llevará de gira por toda España. También a Bilbao, en concreto, el 14 de junio en el BEC. Antes, el exlíder de Pereza se pasó por 'El Hormiguero' para hablar sobre su vuelta a los escenarios, pero durante su entrevista también reveló algunos acontecimientos de su vida que se desconocían.

Uno de ellos es el problema de salud que le ha llevado a pasar hasta tres veces por quirófano. El artista desveló que ha sido intervenido de las cuerdas vocales: «He estado muchos meses sin voz. Cuando digo mucho son muchos. He estado seis meses sin hablar», afirmó.

El intérprete de éxitos como 'Como si fueras a morir mañana' o 'Terriblemente cruel' se mostraba más tranquilo en el programa de Motos, ya que se trataba de la primera vez que hablaba en público tras su última operación y correspondiente periodo de convalecencia. «Hoy, por fin, estoy estrenándome al hablar en público. Al principio, he estado con una pizarra y luego molestando mucho a la gente. Que te pase esto te inhabilita mucho, porque no puedes hablar por teléfono, ir a la compra, y más si eres cantante, porque todo el mundo te pregunta qué te pasa. Es una putada. Problemas gordos son otros, pero como cantante es un obstáculo», señaló.

Al hilo de esta conversación, también salió a relucir la hipocondria que sufre, algo que ya ha abordado en más entrevistas ante los medios. Ha ido a mejor. «Ya no voy a urgencias dos veces por semana», lanzó entre risas. Eso sí, también contó una anédocta curiosa por su preocupación excesiva a padecer alguna enfermedad grave. «Esto es absurdo… Una vez abriendo la puerta, me di un golpe en la frente, pero muy pequeño. Y a los minutos empecé a notar que la cabeza, ligeramente, se me iba hacia la izquierda. Llegué a ir al hospital y el médico me mandó para casa», reveló.

José Miguel Conejo Torres, su verdadero nombre, comenzó su carrera musical en el 99 cuando formó junto a Rubén Pozo Pereza, banda de rock que cosechó un gran éxito hasta el año 2011 cuando se produjo la disolución del grupo. Pero vivir de la música no fue tarea fácil.

Su primer trabajo: repartidor de pizza

Su primer trabajo, de hecho, no tuvo nada que ver. El cantante madrileño contó que con 17 años quería ganarse su propio sueldo y pidió a sus padres permiso para trabajar en la pizzería del barrio como repartidor.

Una idea que a su progenitor no le gustó de demasiado. «Vi que daban trabajo en la pizzería de mi barrio. Le pregunté a mi madre y me dijo que mi padre no iba a querer por la moto. Fue muy cómplice, me lo permitió y fui y me contrataron. Servía pizzas en mi bloque con todos mis vecinos, les llevaba pizzas a mis amigos». «¿Sin que lo supiese tu padre?», preguntó Motos. «Un día me encontré con mi padre en el ascensor de mi casa. Me dijo: 'Qué bien huele esa pizza'. Y yo: 'Sí, sí'», añadió.

Así se paso 6 meses y le pagaron 33.000 pesetas por cada uno, unos 180 euros. «Me pude comprar una batería, de una marca horrible, pero con mucha ilusión por habérmela ganado con mi trabajo», apuntó.

Colaboración con Robe

Sobre su nuevo disco, Leiva contó que «sin querer y de manera accidental me ha salido algo muy confesional. Más de lo que quería y pensaba. Siento que si viniera un noruego, por ejemplo, y estuviera con él charlando una hora, me conocería menos que si le pusiera mi disco», se congratuló.

'Gigante' incluye una colaboración con Robe Iniesta de Extremoduro. Se trata de la canción 'Caída libre', un tema que nace de un verso de un gran amigo del artista «que estuvo metido en una depresión de las profundas». Un día le enseñó un verso que decía «hay un millón de muebles que mover, pero no consigo ver detrás de cuál está lo que he perdido».

Según relató, le pareció que definía lo que se siente en una depresión, «que estás muy desesperado, pero no entiendes el motivo».Ambos intentaron ponerle forma de canción a esa depresión. En en el proceso de la composición, Leiva escuchaba a Robe. «Ni siquiera era un deseo colabora con él porque era consciente de que le dice que no a todo el mundo. Aunque al principio no lo quería intentar y no lo conocía personalmente, le mandó el tema sabiendo que era muy probable que lo rechazara». Pero le gustó, y le dijo que sí, contra todo pronóstico. Y la experiencia ha sido de lo más satisfactoria, aseguró. «Solo he visto el lado maravilloso de él, implicado, majo, muy brillante».