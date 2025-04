«He puesto nombre a rincones donde antes me parecía muy difícil entrar»

Fiel a su estilo, con regusto a Sabina y colaboración estelar de Robe Iniesta, Leiva publica un disco donde mira mucho hacia atrás y hacia ... dentro, grabado en Texas, México D.F. y Madrid, y que el 14 de junio presentará en un concierto en el BEC.

- En este tiempo desde el álbum anterior, ¿de qué se ha nutrido Leiva para que acabe germinando 'Gigante'?

- Yo necesito tiempo: en primer lugar porque me parece muy difícil hacer buenos discos sin tomarte el tiempo; y en segundo, porque te brinda la posibilidad de que te sucedan cosas. Si no te pasan cosas, no hay canciones. Y mi vida tiene más movimiento, más frenetismo y más vértigo durante las giras. Por lo tanto, ahí es donde yo encuentro las canciones: cuando termino una gira, por lo general he ido trabajando y me encuentro con un disco. Aunque siempre esté atento a lo que pasa, como un pescador que se tira horas y horas con su caña, cuando vuelvo a vivir en una casa que tengo ahí en el campo… nada es muy flipante. La semilla de las canciones viene de la vida frenética en la carretera.

- Ha contado mucho su experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico. Hay mil maneras de afrontarlo, y por supuesto especialistas que saben mucho más que nosotros, pero no sé si ha llegado a alguna conclusión que le haya servido para entenderlo.

- Es muy de perogrullo lo que te voy a decir. En el fondo me gustaría hablar menos de la ansiedad en las canciones. No lo hago de manera premeditada, pero cuando termino los discos descubro que sigue ahí presente. No quiero ser un chapas con eso, pero en mi caso tengo superidentificado que tiene mucho que ver con la autoobservación obsesiva. En el momento en el que salgo afuera y pongo la atención en otra cosa, desaparece. Sé que no estoy aportando nada a la ciencia, pero para mí esa información es muy importante.

- Ha contado además que tiene un problema en las cuerdas vocales, cada vez más delicadas. En las letras de al menos tres canciones ('Leivinha', 'Mi barrio' y 'Nevermind'), decide mirar al pasado. No sé si esa fragilidad tiene algo que ver.

- Nunca jamás he tendido a mirar al retrovisor, de hecho siento mucha angustia por el futuro, pero del pasado soy cero nostálgico. Lo que pasa es que me da la sensación de que nunca hasta ahora había sufrido el paso del tiempo. He tenido otras crisis, pero desde hace un par de años estas las estoy viviendo con cierto grado de susto, ¿no? También por estas cosas físicas que te hacen reflexionar. Y hacer unos saltos atrás en el tiempo sí que me ha producido... bienestar.

- En 'Mi barrio' homenajea a mucha gente.

- Con 'Mi barrio' sí que tenía una espina, una deuda de contarle al mundo lo importante que ha sido para mí como músico lo que viví esos años en Alameda de Osuna (Madrid). Fue muy extraordinario lo que sucedió, las bandas que escuchaba cuando era niño o las de mis amigos. Ahora me doy cuenta de que algunos de ellos eran unos avanzados, muy talentosos, y me enseñaron muchísimo. También me he atrevido a hablar de dos o tres colegas que se murieron. Yo creo que en este disco le he puesto palabras a cosas o rincones donde antes me parecía muy difícil entrar. Por ejemplo, menciono la palabra 'tuerto', que es una palabra muy fea y que siempre me ha parecido muy abrupta; siempre me ha parecido que no cabía en una canción (Leiva perdió un ojo a los 12 años, en un accidente con una pistola de perdigones). Aquí he dicho «joder, venga». No de manera premeditada, no formaba parte de un plan, pero esta parte confesional ha salido muy orgánica. Me parece que cuando haces las cosas desde un lugar sin muchas pretensiones, ahí aparece la belleza.

- Boa Mistura, el colectivo de artistas urbanos, también sale en 'Mi barrio'. Ellos han hecho el cuidadísimo diseño del disco. Le quiero preguntar por la importancia que le da al formato físico hoy, en un contexto distinto, porque es una propuesta muy especial (la edición CD, en una preciosa caja de madera, vale 78 euros).

- A ver, en el fondo los discos son todo problemas, en general. Primero con mi compañía, que los tengo, para hacer estos formatos físicos. Luego con el público, porque al cuidar las cosas tanto tienen un precio que no resulta asequible para todo el mundo. O sea, que en el fondo es una fuente de problemas. Pero para mí es como una persecución de la belleza, y de seguir con un grado de compromiso con los pocos románticos que van a una tienda a comprarlo. Esta vez es en la que más claro he entendido el mensaje desde Sony. Como «oye, esto empieza a ser una ruina ya muy seria». Pero sigo emocionándome con el proceso, me gusta mucho hacerlo, tío. No tengo otra respuesta.

- Han unido los videoclips de cuatro singles en una «película» de veinte minutos que usted protagoniza, pero me gusta pensar que no es usted. Es un personaje que se libra de la muerte, se empieza a vestir por el sombrero, atraviesa una fase de blanco y negro y vuelve al color… y el estilo recuerda a 'El topo', de Alejandro Jodorowsky.

- Así es, primero porque 'El topo' estuvo sobre la mesa. Para mí es un referente estético y soy muy fan de la peli, aparte de que trabajo intensamente y tengo una amistad enorme con Adán Jodorowsky (el hijo de Alejandro). 'El topo' estuvo en la estética del clip muy presente, y lo del personaje también. ¿Hablamos de mí o hacemos un personaje? Y decidimos hacer un personaje. Un hedonista de la vida, muy austero, muy libre, que necesita muy pocas cosas. Me encantaría parecerme a ese que sale ahí, pero yo soy mucho menos libre y estoy mucho más anclado a pequeñas mierdas que me hacen sufrir. Sí, supongo que ese personaje es el que me gustaría ser.