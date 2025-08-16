El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La web de EL CORREO ofrece la retransmisión en directo del Txupinazo

Preocupación por Dioni, de Camela, tras cancelar varios conciertos por «motivos de salud»

El grupo se ha visto obligado a anular dos de sus últimos conciertos de su agenda

Rochell De Oro

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:13

Los achaques no dan tregua a Dioni. El grupo Camela se ha visto obligado a cancelar varios conciertos de su ajetreada agenda veraniega por los problemas de salud que sufre el cantante.

Hace una semana, anunciaron que no podían acudir a su cita en Quintanar de la orden (Toledo) por «motivos de salud». Y fue el pasado martes cuando el Ayuntamiento de Elche también comunicó la cancelación de otro concierto previsto en la Barraca Municipal Nits de Festa Elx.

Desde la cuenta del evento aseguraron que la cancelación «se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni» y enviaron sus mejores deseos para su pronta recuperación.

Hasta ahora, se desconocía la causa exacta de estos problemas de salud. Sin embargo, la jefa de prensa del grupo ha explicado a 'Espejo Público' cuál es el diagnóstico médico. «Ha tenido una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave», restaba importancia.

La enfermedad comenzó con un «mal pronóstico», ya que los médicos no conseguían mejorar su estado de salud, lo que ha retrasado su reaparición en los escenarios. Aunque aún no se sabe con certeza cuándo estará al 100% de salud, se espera que el grupo pueda participar la próxima semana en la feria de Málaga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  4. 4

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  10. 10 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Preocupación por Dioni, de Camela, tras cancelar varios conciertos por «motivos de salud»

Preocupación por Dioni, de Camela, tras cancelar varios conciertos por «motivos de salud»