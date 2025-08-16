Preocupación por Dioni, de Camela, tras cancelar varios conciertos por «motivos de salud» El grupo se ha visto obligado a anular dos de sus últimos conciertos de su agenda

Los achaques no dan tregua a Dioni. El grupo Camela se ha visto obligado a cancelar varios conciertos de su ajetreada agenda veraniega por los problemas de salud que sufre el cantante.

Hace una semana, anunciaron que no podían acudir a su cita en Quintanar de la orden (Toledo) por «motivos de salud». Y fue el pasado martes cuando el Ayuntamiento de Elche también comunicó la cancelación de otro concierto previsto en la Barraca Municipal Nits de Festa Elx.

Desde la cuenta del evento aseguraron que la cancelación «se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni» y enviaron sus mejores deseos para su pronta recuperación.

Hasta ahora, se desconocía la causa exacta de estos problemas de salud. Sin embargo, la jefa de prensa del grupo ha explicado a 'Espejo Público' cuál es el diagnóstico médico. «Ha tenido una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave», restaba importancia.

La enfermedad comenzó con un «mal pronóstico», ya que los médicos no conseguían mejorar su estado de salud, lo que ha retrasado su reaparición en los escenarios. Aunque aún no se sabe con certeza cuándo estará al 100% de salud, se espera que el grupo pueda participar la próxima semana en la feria de Málaga.

