La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir» El cantante presentó en 'La Revuelta' su último álbum, 'Inédito', que vio la luz el pasado mes de octubre

Marina León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

David Bustamante visitó este miércoles 'La Revuelta' por segunda vez para presentar 'Inédito', su último álbum de estudio que lanzó el pasado 24 de octubre. «Me hace mucha gracia cómo has entrado», comentó David Broncano. «Soy incapaz de salir al escenario ni a ningún sitio sin pisar tres veces con la pierna derecha», confesó el cantante.

No creo que veamos ninguno la caída del imperio Bustamante. #LaRevuelta @David_Busta pic.twitter.com/2aSMTqmxlX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 12, 2025

El artista cántabro recibió encantado los piropos que le lanzaron Broncano y Grison. «Está mazado, es una inspiración para mí», aseguró el último. Sobre su alimentación, el invitado contó que «no como dulces. Como mucho y muy bien, pero más saludable», puntualizó. En cuanto a los regalos, Bustamante llegó con «algo de uno de mis mejores amigos. Un deportista que tuvo muy mala suerte con las lesiones». Así presentó el nuevo libro del extenista Roberto Carretero, 'El tenis desde dentro'. Pero el detalle tenía trampa, y es que dentro de la bolsa también estaba el último perfume del cantante. «Hemos llegado a 13 colonias y vamos a seguir», aseguró.

Durante la entrevista, Bustamante reconoció que no uso mucho el metro en Madrid, «pero como vivo a las afueras utilizo mucho el autobús urbano», señaló. El de Jaén quiso saber qué línea coge. «Eso no lo voy a decir...», respondió. «Puedo intuir cuál es», replicó el humorista. «Si quieres digo la dirección en la que vives tú», saltó el cantante, dejando claro que prefiere no dar pistas sobre dónde está su casa.

Lo que sí contó al detalle fue su rutina. «Me despierto a las seis de la mañana y me voy a caminar hora y media en ayunas. Después me voy al gimnasio y luego al estudio con los músicos», detalló. Aunque el de San Vicente de la Barquera tiene unos hábitos saludables, hay algo que sí le gustaría cambiar. «Mi uso diario medio del móvil es de cinco horas, y no me gusta», apuntó.

El intérprete está a punto de poner fin a su gira, 'Inédito Tour', de la que tan solo quedan tres conciertos, en Logroño, Gijón y el 30 de noviembre en Las Ventas, Madrid. La sorpresa de la noche llegó cuando el promotor del show invitó al público y al equipo del programa al último concierto en la capital madrileña. Broncano aprovechó la ocasión para preguntarle al invitado sobre Andy y Lucas. «Sé lo mismo que tú, que se rompió el amor. Les deseo lo mejor a los dos», respondió antes de interpretar con su guitarra uno de sus últimos temas, 'Sé'.