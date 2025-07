Los 'palos' de Iñaki López a Noelia Núñez, la diputada del PP que dimitió por mentir sobre sus estudios universitarios

G. C. Sábado, 26 de julio 2025, 12:20 Comenta Compartir

El periodista vizcaíno Iñaki López ha afilado su pluma para abordar con su característica ironía la dimisión de la diputada del PP Noelia Núñez por mentir en su currículum sobre varios grados universitarios que nunca llegó a terminar.

El presentador de La Sexta abordó en varias publicaciones de su red social 'X', antes Twitter, las diferentes informaciones que salieron al respecto. Y en una de ellas hasta se acordó de la serie 'Los Serrano'. «Al final todo fue un sueño de Resines», publicaba en respuesta a la noticia en la que la Universidad Francisco Marroquín desmentía que Núñez hubiese ejercido como profesora en su campus.

También tuvo palabras duras para el PP, que defendió la «ejemplaridad» de su dimisión, que llegó a petición desde dentro del propio partido. «La 'ejemplaridad' se demuestra desde el principio. No tratando de inflar el CV a ver si cuela», afeaba López. Núñez anunció en una carta que entregaba su cargo como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital en la formación popular y como diputada en el Congreso y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

❗️La Universidad Francisco Marroquín dice ahora que Noelia Núñez nunca fue profesora en sus campushttps://t.co/N05d5kgMDv

Informa Daniel Sánchez Caballero — elDiario.es (@eldiarioes) July 24, 2025

Alguien que supuestamente tiene 'vocación de servicio público' nos trata de engañar con su formación académica y al ser descubierta lo achaca a un 'error del Congreso', lamentaba el periodista de La Sexta. «No necesitamos más mentirosos en la política española», zanjaba.

La diputada del PP Noelia Núñez presentaba esta semana su dimisión después de reconocer finalmente no haber acabado los estudios universitarios (tres grados) que mostraba su currículum. Una duda sobre la trayectoria de una de los nombres fuertes en Génova que fue sembrada por el ministro de Transportes, Óscar Puente. «La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos», anunciaba a través de sus redes sociales junto a una carta en la que explicaba los motivos de su renuncia, que llega a petición desde dentro del propio Partido Popular.