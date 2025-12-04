Óscar Casas desvela cómo le pillaron cuando robaba en una tienda El actor ha acudido a 'El Hormiguero' para promocionar 'Me has robado el corazón', una comedia romántica

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de Óscar Casas, que ha acudido al programa para promocionar 'Me has robado el corazón', una comedia romántica en la que interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una App de citas.

El actor ha desvelado que algo parecido le pasó en la vida real. Óscar ha desvelado cuando cometió un robo por amor. Fue de niño, «era menor de edad», cuando «robé unas zapatillas». Un hecho del que bromea que «ha prescrito». Acto seguido, ha contado cómo sucedió todo. «A la chica le gustaba robar un poco, así que robamos unas zapatillas de una tienda. Cuando salimos empezó a pitar y tuvimos que salir corriendo. Cruce una esquina, me paro y veo que ella no está. Entonces me llama y está llorando 'me han cogido', me dice. Tuve que volver», explica.

El actor también ha contado un episodio que casi le cuesta la vida. «Pensé que moría», ha dicho. Sucedió en Tailandia, cuando un motorista le atropelló y Óscar salió «volando seis metros». Por suerte, todo quedó en un susto.

Tras ver el tráiler de la película, Pablo Motos le ha preguntado por un defecto, a lo que el actor ha afirmado que es «intenso». ¿Celoso?. No, ha respondido. ¿Rencoroso? «No, pero sí podría llegar a serlo». Pero en un momento dado ha sido Óscar el que le ha preguntado al presentador si se considera vengativo. Motos ha tardado en dar su respuesta y finalmente ha afirmado que «no soy buen enemigo». A esto, el intérprete le ha soltado: «Es una buena forma de maquillar que eres vengativo».

Óscar ha contado alguna anécdota del rodaje de la película. Ocurrió en plenos Carnavales de Verín, en los cuales se mezcló el actor para algunas escenas. En esas fiestas, los hombres se visten de mujer, y «al nuevo le desnudan» varias mujeres. «No sabía que tenían que tocar tanto. Fue curioso. Nunca me han tocado seis señoras», ha contado el actor entre risas.