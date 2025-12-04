El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 4 de diciembre

Óscar Casas desvela cómo le pillaron cuando robaba en una tienda

El actor ha acudido a 'El Hormiguero' para promocionar 'Me has robado el corazón', una comedia romántica

B. V.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:42

Comenta

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de Óscar Casas, que ha acudido al programa para promocionar 'Me has robado el corazón', una comedia romántica en la que interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una App de citas.

El actor ha desvelado que algo parecido le pasó en la vida real. Óscar ha desvelado cuando cometió un robo por amor. Fue de niño, «era menor de edad», cuando «robé unas zapatillas». Un hecho del que bromea que «ha prescrito». Acto seguido, ha contado cómo sucedió todo. «A la chica le gustaba robar un poco, así que robamos unas zapatillas de una tienda. Cuando salimos empezó a pitar y tuvimos que salir corriendo. Cruce una esquina, me paro y veo que ella no está. Entonces me llama y está llorando 'me han cogido', me dice. Tuve que volver», explica.

El actor también ha contado un episodio que casi le cuesta la vida. «Pensé que moría», ha dicho. Sucedió en Tailandia, cuando un motorista le atropelló y Óscar salió «volando seis metros». Por suerte, todo quedó en un susto.

Tras ver el tráiler de la película, Pablo Motos le ha preguntado por un defecto, a lo que el actor ha afirmado que es «intenso». ¿Celoso?. No, ha respondido. ¿Rencoroso? «No, pero sí podría llegar a serlo». Pero en un momento dado ha sido Óscar el que le ha preguntado al presentador si se considera vengativo. Motos ha tardado en dar su respuesta y finalmente ha afirmado que «no soy buen enemigo». A esto, el intérprete le ha soltado: «Es una buena forma de maquillar que eres vengativo».

Óscar ha contado alguna anécdota del rodaje de la película. Ocurrió en plenos Carnavales de Verín, en los cuales se mezcló el actor para algunas escenas. En esas fiestas, los hombres se visten de mujer, y «al nuevo le desnudan» varias mujeres. «No sabía que tenían que tocar tanto. Fue curioso. Nunca me han tocado seis señoras», ha contado el actor entre risas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  9. 9

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  10. 10 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Óscar Casas desvela cómo le pillaron cuando robaba en una tienda

Óscar Casas desvela cómo le pillaron cuando robaba en una tienda