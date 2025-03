Nuevo comunicado urgente de Luitingo tras su ruptura con Jessica Bueno: «Jamás pensé que pasaría por esto»

Silvia Osorio Miércoles, 19 de marzo 2025, 08:22 Comenta Compartir

Luitingo no atraviesa por el mejor de los momentos. Tras su inesperada ruptura con Jessica Bueno, el cantante ha denunciado que sufre ciberacoso. Las amenazas e insultos a través de las redes sociales han sido constantes desde que la ya expareja, cuyo amor parecía idílico, confirmó su separación después de un año de relación.

El de Triana ha estallado, ya que se siente como el «malo de la película» y más aún desde que se filtró un audio en el programa '¡De viernes!' en el que supuestamente -solo lo escuchó la modelo- hablaba mal de la sevillana. Después, el artista emitió un comunicado pidiendo perdón a su exnovia y anunciando medidas legales para proteger su derecho a la intimidad.

Ahora, en Instagram ha compartido una publicación en la que asegura estar sufriendo «acoso, insultos y ataques inimaginables a través de TikTok, Facebook e Instagram… Jamás pensé que pasaría por algo así, y mucho menos de esta magnitud», lamenta. Una situación que no solo le afecta a él, sino también a sus seres queridos: «Llevo en el mundo del espectáculo desde los 16 años y, gracias a muchas vivencias, tengo cierta fortaleza física y psicológica. Pero, lógicamente, imaginad cómo estamos en casa», añade.

La historia publicada en la conocida red social comienza explicando qué es el ciberacoso: «¿Qué es ciberacoso? Es acoso o intimidación a través de tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea o teléfonos móviles. Es un comportamiento repetitivo que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas».

Separación inesperada

La polémica persigue al exconcursante de 'Gran Hermano Vip 8', el programa que le unió con la modelo, ya que este mismo fin de semana, Jesuli de Triana, un primo con el que lleva años enfrentado, despotricó sobre él en 'Fiesta'. '«Teníamos muy buen rollo, éramos uña y carne, pero vinieron trapos sucios y a partir de ahí la relación se fue. Hay mal rollo en la familia. Yo decidí apartarme porque no me gusta no me gusta de lo que va y veo gestos muy feos'», explicó este familiar. «Yo no estoy diciendo que sea el peor o el mejor, pero deja mucho que desear como persona», agregó Jesuli.

Fue el pasado 23 de febrero cuando Jessica Bueno y Luitingo anunciaron su separación. La pareja, que residió en Bilbao durante un año y que este pasado verano se mudó a Sevilla, emitió un comunicado conjunto para confirmar que tomaban caminos separados y que esta decisión no se debía a terceras personas.