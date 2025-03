Comunicado urgente de Luitingo: pide disculpas a Jessica Bueno y anuncia demandas por «injurias y calumnias»

Silvia Osorio Lunes, 10 de marzo 2025, 11:49 Comenta Compartir

Luitingo ha estallado. Tras la entrevista de Jessica Bueno en '¡De viernes!', el cantante ha emitido este lunes un comunicado en el que anuncia que interpondrá acciones legales para proteger su derecho al honor. La ruptura entre la modelo y el sevillano, que se conocieron en 'Gran Hermano Vip 8', está dando mucho de qué hablar. E

Este pasado viernes, la ex de Jota Peleteiro y Kiko Rivera acudió al programa de Telecinco y rompió a llorar cuando escuchó un audio robado a su ex en el ámbito privado. Tras escucharlo, la modelo señaló entre lágrimas: «Es una conversación con su familia, ¿cómo puede decir eso? ¿cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos».

En un texto remitido este lunes por su bufete de abogados, el de Triana pide «disculpas» a su exnovia, si bien «no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva» y recuerda que esa conversación se grabó sin su consentimiento.

Asimismo, confirma que va a presentar varias demandas civiles y/o penales ante «las manifestaciones y publicaciones que atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a las que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias o descubrimiento y revelación de secretos.

Fue el pasado 23 de febrero cuando Jessica Bueno y Luitingo anunciaron su separación. La pareja, que residió en Bilbao durante un año y que este pasado verano se mudó a Sevilla, emitió un comunicado conjunto para confirmar que tomaban caminos separados y que esta decisión no se debía a terceras personas.