Jessica Bueno se rompe al escuchar un audio secreto de Luitingo: «¿Cómo puede decir eso de mis hijos?»

La modelo Jessica Bueno visitó ayer el plató de 'De Viernes' para explicar su ruptura con Luitingo. Desde hace unas semanas no se habla de otra cosa en el mundillo y a pesar de que ambos lanzaron un comunicado conjunto, con el que aclaraban que la relación se acababa por desgaste y que no había terceras personas implicadas, desde los medios especializados han deslizados otros motivos.

Jessica Bueno muestra su enfado por la ausencia de Jota Peleteiro en la vida de sus hijos y sus constantes “plantones”.



Principalmente todo habría cambiado desde que la pareja se mudó de Bilbao a Sevilla el pasado mes de septiembre por problemas personales de la modelo. A partir de ahí, la relación sufrió altibajos que han desencadenado en la ruptura definitiva. Desde varios programas de Telecinco, en boca de la colaboradora Amor Romeira, se afirmó que «la relación ha estado marcada por las mentiras y él ha mermado la confianza de la pareja». Algo que desmiente el propio protagonista.

Ayer Jessica Bueno confirmó en 'De Viernes' la versión inicial y que el fin de su amor con Luitingo se debía al «desgaste». «Siento que la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado», afirmó siendo comprensiva con el sevillano: «Es un año de relación que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños... y él se ha tenido que adaptar».

Jessica Bueno no puede evitar llorar al descubrir lo que Luitingo dice de ella en privado.



Pero el momento más duro llegó cuando el programa le puso un audio de Luitingo donde supuestamente hablaba de la ruptura con su expareja en un entorno privado. Al parecer, y según explicaron en 'De Viernes', la grabación se produjo sin consentimiento de Luitingo y sin que este supiese que estaba siendo grabado. El audio solo lo pudo escuchar Jessica, que no tardó en echarse a llorar.

«Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos», protestaba entre lágrimas. Confirmó que ella había terminado con la relación. «Yo no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño», aseguró.

Jessica Bueno rompe su silencio y se rompe ella, tras decir adiós a Luitingo:



“Yo para él era la mujer más especial del mundo”



Jessica Bueno no está pasando una buena etapa. Más allá de la ruptura con Luitingo, tiene muchos problemas con su expareja Jota Peleteiro, a quien achaca la falta de compromiso con sus hijos. «Estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda», explicaba a las cámaras sin poder parar de llorar.

La modelo sevillana dio carpetazo al asunto Luitingo muy decepcionada con su expareja. «Yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras... Se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto. Estoy en shock»

