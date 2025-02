Jessica Bueno y Luitingo dejan de seguirse en redes y disparan los rumores de ruptura La pareja, que se conoció en 'Gran Hermano VIP 8' y residió en Bilbao durante un año, no se ha pronunciado

Pablo Ariza Martín Domingo, 23 de febrero 2025, 17:23 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

El amor viene y va. Jessica Bueno y Luitingo, una de las parejas que más presumían de un amor idílico a través de las redes sociales no pasan por su mejor momento. O al menos eso parece. Como todas las parejas conocidas, la primera señal de alerta es dejar de seguirse en Instagram. Y esa línea ya la han traspasado.

El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, aún presumían del amor romántico que llevan por bandera desde hace más de un año. La que fuera Miss España ha compartido este domingo un vídeo que ha disparado más aún los rumores. En la 'story' de Instagram se la ve paseando mientras suena la conocida canción de Bad Bunny 'Debí tirar más fotos'. Las indirectas y los mensajes ocultos son todo un clásico en este tipo de situaciones.

Ampliar

Por el momento, ninguno de los dos ha borrado las fotografías que tenían juntos en Instagram. En muchas de ellas, la pareja aparece durante su etapa en Bilbao. Jessica y Luitingo se conocieron en 'Gran Hermano VIP 8' y el cantante no dudó en mudarse a la capital vizcaína para afianzar el romance con la modelo, quien residía en el botxo tras su separación de Jota Peleteiro.

Otra de las acciones que ha llamado la atención de los usuarios es un 'line' a una frase compartida por el perfil '@leo_horoscoponegro' y de la que se ha hecho la cuenta de salseos '@lacuernis': «A veces soltar es el acto más puro de entrega». Sin duda, este es el primer capítulo de una historia que aún no ha confirmado ninguno de sus protagonistas.

Riviera Maya, su último viaje conocido

En el mes de enero, la pareja hizo un viaje «decepcionante» a Riviera Maya, México. Una vez aterrizados en Tulum, se llevaron la primera decepción. Teniían que ver con el alojamiento que han reservado para sus vacaciones, que no era tan lujoso ni contaba con todas las comodidades que esperaban. De hecho, el de Triana hizo un 'room tour' en el que mostraba que no les gustaba la habitación porque, entre otras cosas, había una tabla de planchar en el baño, la ducha no tenía una mampara y las sábanas parecían de otro siglo. El cantante comparó la habitación con «el portal de Belén» y la modelo aseguró que «no pensaba» quedarse descalza en ese baño.

«Lo importante es la compañía y pasarlo bien, vamos a disfrutar de las excursiones, es que el hotel, aunque tenga su encanto, necesita mantenimiento, las piscinas y eso...», aseguró Luitingo. Unas horas después, tras hablar con el personal del hotel, les ofrecieron un cambio de habitación. «Ya es otra cosa, gracias al equipo por este cambio, pasamos al primer equipo», comentó el artista en una publicación de hace un mes.