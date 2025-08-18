El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere el periodista Ricardo Medina, creador de 'España Directo', a los 67 años

El comunicador, que fue también uno de los fundadores de Telemadrid, ha fallecido de manera repentina

Marina León

Marina León

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:46

El periodista Ricardo Medina, uno de los fundadores de Telemadrid, también creador de 'Madrid Directo' y de su versión nacional 'España Directo', ha fallecido a los 67 años. Precisamente ha sido Telemadrid la encargada de anunciar el repentino fallecimiento. Durante la emisión del Telenoticias 1, Cristina Ortega despedía a uno de los rostros que estuvo delante de las cámaras de los formatos más importantes de la televisión autonómica.

Nacido en Madrid en 1958, Medina inició su carrera en la radio con tan solo 17 años. Después de haber trabajado como corresponsal de guerra y delegado de la Agencia EFE en destinos como El Salvador, Guatemala, México y Puerto Rico, en 1989 regresó a España para incorporarse al equipo fundador de Telemadrid.

Unos años después, puso en marcha un formato televisivo que descubrió en Estados Unidos y que le fascinó. Así nació 'Madrid Directo'. «Eran desconexiones locales en cada ciudad para las noticias. Y durante esos 90 minutos, antes de los telediarios nacionales, ofrecían reportajes y conexiones desde el lugar de la noticia», explicó en una entrevista para la Asociación de Periodistas de Madrid. «Los reporteros utilizaban un lenguaje corporal y verbal más coloquial, cercano y directo que el de los corresponsales en la Casa Blanca o en Wall Street. Estos reporteros y estos informativos de proximidad me llamaban la atención», contó en su día.

La noticia ha conmocionado al mundo de la comunicación. Emilio Pineda, actual presentador de 'Madrid Directo', le ha dedicado un emotivo mensaje en redes: «En shock. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en 'España Directo'. Día triste para la TV y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame», escribe. Además de su trayectoria en la televisión, también destacó como productor en su empresa Medina Media, con la que realizó programas para TVE, Antena 3, Canal Sur o Aragón TV.

