Muere Juan Ortelli, el exdirector de la revista 'Rollling Stone' en Argentina, a los 43 años

Leire Moro Martes, 9 de septiembre 2025, 15:20 | Actualizado 15:33h. Comenta Compartir

El periodista y freestyler, Juan Ortelli, ha muerto a los 43 años por causas naturales. El argentino fue director de la revista musical Rolling Stone. Su hermano ha comunicado la noticia en las redes sociales de Ortelli. «Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan», escribía su hermano.

Entre 2013 y 2018, con menos de 30 años, Juan Ortelli fue director de la conocida revista musical 'Rolling Stone', pero además de periodista, tenía una sólida y reconocida carrera en el 'freestyle'. Ortelli era uno de los delegados de competición de batallas de rap fundada en Buenos Aires en 2012, El Quinto Escalón, en la que además fue jurado.

Pablo Plotkin, amigo y predecesor en la revista, le ha dedicado una larga carta en la que ha resaltado su talento para las crónicas musicales. «En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano». También ha querido destacar cómo Ortelli se abrió camino sin tener «nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia».

Según ha contado Plotkin, Ortelli llevaba alejado de las redacciones algún tiempo y trabajaba desde hacía años en «un monumental libro de la historia del rap en español». Lo que él ha considerado una «biblia del movimiento». Además, el rapero había creado un canal en YouTube en el que publicaba vídeos sobre cultura musical, en el que había conseguido acumular más de 10.000 suscriptores y participaba en podcast sobre música rap para los que también escribía los guiones.

Desde que se ha conocido la noticia de su muerte no han cesado los mensajes de pésame y admiración. El rapero español conocido como Skone ha lamentado la pérdida: «Te voy a extrañar toda mi vida. Gracias por apostar por esto. Ya no habrá comidas en Palermo, pero podré acudir a tus textos cuando quiera (volver) a empaparme de tu sabiduría. Vuelta alto, amigo».