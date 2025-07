Muere Araceli Julio, la cantante de Satélite Kingston que denunció la falta de medicación para el cáncer de mama metastásico

Leire Moro Lunes, 14 de julio 2025, 19:26 Comenta Compartir

Araceli Julio, cantante y compositora argentina, murió a los 39 años en Buenos Aires, a causa de un cáncer de mama metastásico que le fue diagnosticado en 2021. Fue integrante durante dos décadas de la banda de ska Satélite Kingston y como solista trabajó bajo el nombre La Bicicleta de Saturno. Su banda fue la encargada de comunicar la triste noticia a través de redes sociales: «Araceli nos dejó anoche, rodeada de seres queridos. Fue una gran artista, gran persona, enorme amiga y tan fuerte mamá de una hija y un hijo. La vamos a extrañar como quizás aún no sabíamos que se podía extrañar a alguien en esta vida».

La cantante argentina se había convertido en un símbolo involuntario de la lucha contra el recorte de políticas sanitarias en Argentina. A principios de este año, compartió un vídeo en el que denunciaba la suspensión del suministro de su medicación oncológica (trastuzumab entansina, un fármaco de alto coste que necesitaba cada 21 días para mantener su calidad de vida). El fármaco se lo suspendió la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, un organismo dependiente del Ministerio de Salud argentino.

En su denuncia, no solo expuso su situación personal, sino que alertó de que otros más de 1.900 pacientes se encontraban en circunstancias similares: con expedientes paralizados y sin acceso a tratamientos vitales. «Soy una mujer de 38 años, artista, madre de dos hijos. Me diagnosticaron cáncer de mama en 2021, y luego se diseminó a mis huesos. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí un tratamiento que me da tiempo y calidad de vida. Y ahora me la están negando», explicó entonces en un testimonio que se viralizó en redes.

El caso de Araceli generó una ola de solidaridad: músicos, seguidores y activistas iniciaron campañas de apoyo, recaudaron fondos y difundieron su situación para visibilizar la problemática del acceso a tratamientos en el sistema público argentino.

Sus compañeros de banda la definieron como «una fuerza creativa incansable, compañera de risas, ideas y viajes». Además de su talento artístico, destacaron su calidez humana y su firme compromiso con las causas sociales, algo que se reflejó en su forma de afrontar la enfermedad, sin ocultarla y usando su voz para exigir lo que le correspondía.