Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

Conocida como 'Miss John Dough', ha fallecido debido a problemas derivados de un coágulo de sangre

S. O.

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:48

La modelo y actriz de cine para adultos Lina Bina, conocida en redes sociales como 'Miss John Dough', ha fallecido a los 24 años. Se trata de una creadora de contenido muy conocida en Estados Unidos. En TikTok e Instagram atesoraba más de 200.000 seguidores.

Según informan medios norteamericanos, su muerte se ha producido por unas complicaciones de salud provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. Fue su hermana la que confirmó a 'World Star Hip' la causa de la muerte. «Por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», señaló en el citado medio.

Por el momento, no se conocen más detalles del deceso de la joven. Su muerte ha provocado una gran conmoción en los seguidores del cine para adultos.

