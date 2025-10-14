El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere a los 51 años D'Angelo, cantante de soul y ganador de dos Grammy

El artista ha fallecido de un cáncer de páncreas

Silvia Osorio

Martes, 14 de octubre 2025, 19:39

Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, ha fallecido a los 51 años. Cantante estadounidense de soul y ganador de dos Premios Grammy en el 2001, ha muerto de un cáncer de páncreas, tal y como ha confirmado su esposa en redes sociales.

Fue una de las figuras más destacadas de la revolución de la música soul y R&B de la época. Sus canciones más importantes fueron «Lady», «Brown Sugar» y «Untitled (How Does It Feel)». «Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja», ha señalado su familia en un comunicado.

«Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo», han añadido.

D'Angelo era también compositor, multinistrumentista y productor discográfico. Fue uno de los más importantes exponentes del subgénero del neo soul, junto a otros artistas como Erykah Badu, Lauryn Hill, Maxwell y colaborador de la actriz Angie Stone. En diciembre de 2014, D'Angelo reapareció en la industria musical con su tercer álbum, 'Black Messiah', después de varios años con problemas de alcoholismo. El disco tuvo excelentes críticas y devolvió el prestigio al músico, llegando al puesto 5 en Billboard 200.

