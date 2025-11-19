El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los Morancos sobre sus inicios hace 40 años en un tablao flamenco en Madrid: «Me esposó la policía»

Los hermanos Cadaval presentan en 'El Hormiguero' un nuevo espectáculo, 'Bota Antonia', con el que recorrerán los teatros en 2026

Marina León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

Los Morancos aterrizan de nuevo en 'El Hormiguero' para presentar 'Bis a Bis', la obra con la que están actuando en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre. en esta divertida trama carcelaria, salpicada de momentos musicales, tienen cabida personajes míticos del universo de los cómicos y personajes de actualidad que imitan con acierto.

Antes de comenzar con la entrevista, los invitados le entregaron a Pablo Motos una sudadera personalizada por los más de 40 años que llevan haciendo gala de su particular sentido del humor sobre el escenario. «¿Cuando empezasteis llenabais o no os iba a ver nadie», preguntó Motos. «Nosotros empezamos en un tablao en Madrid, Los Canasteros, de Manolo Caracol. La gente iba a ver flamenco y de paso se quedaban a vernos a nosotros, pero no nos conocía nadie», contaron. En aquellos tiempos «yo salía vestido de mormón y hablaba en inglés», contó Jorge. «La policía me esposó y todo porque creían que me estaba metiendo con mi hermano».

Los cómicos están preparando un nuevo espectáculo que presentaron en el programa de Antena 3. El show llevará el nombre de 'Bota Antonia' y recorrerrerá los teatros de todo el país a partir de febrero de 2026. En cuanto a los personajes que aparecerán, «se puede decir que Antonia va a conocer a todos los líderes mundiales: Trump, Putin, Pedro Sánchez...».

Motos quiso saber «quién es el más intenso de la familia». Los hermanos Cadaval no lo dudaron: «nuestro sobrino Diego», aseguraron. «Es muy bueno, pero habla mucho», apuntó Jorge. «Yo me lo llevaba al campo por la mañana y cuando volvía ponía la radio a tope para no escucharle más», añadió César. «Yo que os conozco fuera de aquí, puedo decir que vuestra familia es la hostia. El sentido del humor es vuestro salvavidas», puntualizó el presentador. El valenciano recordó la anécdota de cómo los Cadaval amortajaron a su padre, poniéndole sus vaqueros preferidos y eligiendo la mejor pose para recibir a sus familiares: con las manos en los bolsillos. «Estaba muy chulo él», dijo Jorge.

