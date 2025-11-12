Montoya y Anita, juntos de nuevo La pareja más famosa de 'La isla de las tentaciones' se reconcilia e inicia una nueva etapa en Madrid

A.M. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:44

Juan Carlos Montoya y Anita Williams están juntos de nuevo, según desvela la revista 'Diez minutos' en su edición de este miércoles. La pareja se habría dado una nueva oportunidad tras su polémico paso por 'La isla de las tentaciones', donde se hicieron famosos gracias a su forma de afrontar las infidelidades del otro.

Según este medio, Anita estaría conviviendo con el andaluz en un piso de Madrid, y como prueba de ello muestra imágenes de la pareja besándose apasionadamente a la salida de un céntrico restaurante de la capital. El paseo terminó en el piso que el de Utrera tiene alquilado en Madrid.

La noticia rompe con el discurso ofrecido hasta ahora por Anita en Telecinco, donde trabaja como colaboradora en diferentes programas. Allí ha manifestado en numerosas ocasiones que lo suyo con Montoya es solo «una bonita amistad», aunque las imágenes aportadas por la revista indican lo contrario.