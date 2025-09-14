«Adolfo Domínguez es una de las casas que más ha marcado nuestra moda»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

El nombre de Valentina Suárez-Zuloaga comenzó a sonar con fuerza en la industria de la moda con el lanzamiento de la pionera plataforma ES Fascinante junto a su madre, Margarita Ruyra de Andrade. «Veíamos mucho talento en la moda española, sobre todo en 'moda de autor', firmas con un trabajo increíble detrás, pero que no tenían visibilidad suficiente. La idea fue crear un espacio que pusiera en valor la moda lenta, artesanal y con identidad. Queríamos demostrar que lo 'hecho en España' es sinónimo de calidad y elegancia atemporal», cuenta Valentina en una conversación con este periódico.

Una labor ardua pero muy satisfactoria que ahora tiene que compaginar con su papel como directora creativa de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), aportando una visión enriquecedora a la pasarela que, para Valentina, «es un escaparate cultural, un altavoz de creatividad y un lugar de encuentro para toda la industria». Con una trayectoria marcada por su conocimiento profundo del sector y su red de contactos con los principales actores de la industria, Valentina ha trabajado codo a codo con diseñadores, marcas y plataformas de gran prestigio.

Su toque se está haciendo notar en su segunda edición en el puesto, con una plantilla de firmas entre las que destaca el regreso de Adolfo Domínguez. Un regreso tras catorce años que se gestó con «un trabajo de diálogo y de ilusión compartida». «Recuperar a Adolfo Domínguez significaba devolver a la pasarela a una de las casas que más han marcado nuestra moda. Para nosotros -asegura- era fundamental que estuviera presente en esta edición tan especial», en la que se celebra el 40 aniversario de la MBFWMadrid.

También están de vuelta los talentosos Palomo y Juan Vidal. «Es una alegría enorme. Son diseñadores con un universo propio y una proyección internacional que engrandece la pasarela. Su regreso es un reflejo del dinamismo que queremos transmitir: tradición, innovación y diversidad de lenguajes creativos», comenta Suárez-Zuloaga, que también intervino para que Blanca Suelves, que se estrenó como modelo en la antaño Pasarela Cibeles, aceptase ser imagen de la edición. «Blanca es elegancia natural, discreción y fuerza a la vez -destaca de la que fuera chica Don Algodón-. Representa a la mujer española que sabe reinventarse sin perder su esencia. Era la imagen perfecta para celebrar los 40 años».

Vuelve a casa también, después de varias décadas, la gran Sybilla que, junto a Castañer, estarán en el área de artesanos. «Contar con ellos es un privilegio, no solo por ser influyentes en el mundo, sino porque mantienen una conexión muy profunda con la artesanía en España. Tenerles refuerza nuestro mensaje de que la tradición es un motor de innovación».

Entre las voces nuevas estarán The Label Edition, Paris64 y Flabelus, dando voz a creadores de diferentes segmentos como el calzado y la marroquinería, tomando el pulso de la calle y las tendencias. «Lo importante es que representen el ADN de nuestra moda y que aporten una visión auténtica» dentro del compromiso firme de Valentina con la moda española, dando importancia a crear sinergias entre diseñadores, empresas y consumidores, y promover una industria que combine innovación, sostenibilidad y tradición.