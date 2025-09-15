Miguel Ángel Silvestre alucina con una de las terrazas con mejores vistas de Bilbao El actor se ha hospedado en el hotel The Artist en su nueva visita a la capital vizcaína

Silvia Osorio Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Miguel Ángel Silvestre ha pasado unos días en Bilbao, donde ha disfrutado de una de las mejores vistas de la villa. El actor se ha alojado en el hotel The Artist, antiguo hotel Domine , donde ha alucinado con su espectacular terraza.

En varias historias compartidas en su perfil de Instagram, el que fuera protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso', ha mostrado su habitación con vistas al Museo Guggenheim y ha desayunado en la azotea del hotel. Silvestre no ha dado detalles sobre el motivo de su nueva visita a tierras vascas, pero por las imágenes mostradas ha podido conocer una de las azoteas más 'cool' de la ciudad en la actualidad.

En la terraza del hotel The Artist, se puede disfrutar tanto de un buen desayuno, como de una sobremesa con una copa o de un atardecer único. El año pasado, este hotel cambió de denominación tras desvincularse de forma definitiva de la cadena Silken. El establecimiento diseñado en su integridad por Javier Mariscal ha buscado reforzar el posicionamiento del local entre la oferta hotelera de lujo de la capital vizcaína.

En esta nueva etapa, la gastronomía se ha mantenido como uno de los principales motores con la puesta en marcha del 'nuevo' restaurante, OLiO, que ha tomado el testigo del Beltz. Al frente del negociado está Abel Corral (Bilbao, 1980), chef con una larga trayectoria en todas las divisiones de la gastronomía, desde las empresas de catering hasta los fogones de elBulli. Lleva desde 2007 trabajando en el hotel y para esta nueva etapa se ha rodeado de un amplio, joven y ambicioso equipo.