30 meses de cárcel para uno de los médicos que facilitó ketamina a Matthew Perry

E. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:07

Comenta

El médico que suministró ketamina al actor de la popular serie «Friends» Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal fue sentenciado a 30 meses de cárcel este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Salvador Plasencia, de 44 años, uno de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023, se había declarado culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina.

