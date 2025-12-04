Máxima tensión entre Marta Sánchez y Sonsoles Ónega por mencionar su portada de Interviú A la cantante no le gustó que le recordaran esa publicación

La visita de Marta Sánchez al plató de 'Y ahora Sonsoles' no ha sido del todo agradable para la artista, que acudía para promocionar su disco 40 años 1985-2025. En un momento la entrevista, Sonsoles Ónega desviaba la charla hacía un tema muy comentado sobre la vida de la cantante y la famosa portada de Inteviú, cuyo origen fue un chantaje.

La presentadora dijo que desconocía ese aspecto de la publicación y le preguntó sobre ello a Marta, que no le gustó nada la pregunta. De hecho, hasta se sorprendió que le formulara esa cuestión. Así que, muy incómoda, le espetó a Sonsoles: «Madre mía, lo he contado 10.000 veces, pero ya lo habéis contado en el vídeo», zanjó, al tiempo que la periodista le pedía perdón.

Y es que el enfado de Marta venía cuando minutos antes en el programa rescataron un titular de 'El Mundo' que decía: «¿Sabes por qué mi desnudo vendió un millón de revistas? Porque estaba muy buena». Este rotulo no le gustó nada a la cantante, que se pronunció al respecto. «Quiero aclarar algo, yo no dije todo eso. Es un truco muy bueno para vender en la prensa, pero muy injusto para el protagonista. Al final, contestas con desgana y dije 'Porque estaba muy buena'. Ya no sabes qué contestar. ¿Qué digo? Es que ya me canso».

Por su parte, la presentadora ha aclarado que el periodista que realizó aquella entrevista trabaja hoy dentro del equipo del espacio. «Pues me da igual. No las hagas, no las temas. Lo siento», contestó, desganada, la artista.

