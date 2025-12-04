El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Máxima tensión entre Marta Sánchez y Sonsoles Ónega por mencionar su portada de Interviú

A la cantante no le gustó que le recordaran esa publicación

B. V.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:53

Comenta

La visita de Marta Sánchez al plató de 'Y ahora Sonsoles' no ha sido del todo agradable para la artista, que acudía para promocionar su disco 40 años 1985-2025. En un momento la entrevista, Sonsoles Ónega desviaba la charla hacía un tema muy comentado sobre la vida de la cantante y la famosa portada de Inteviú, cuyo origen fue un chantaje.

La presentadora dijo que desconocía ese aspecto de la publicación y le preguntó sobre ello a Marta, que no le gustó nada la pregunta. De hecho, hasta se sorprendió que le formulara esa cuestión. Así que, muy incómoda, le espetó a Sonsoles: «Madre mía, lo he contado 10.000 veces, pero ya lo habéis contado en el vídeo», zanjó, al tiempo que la periodista le pedía perdón.

Y es que el enfado de Marta venía cuando minutos antes en el programa rescataron un titular de 'El Mundo' que decía: «¿Sabes por qué mi desnudo vendió un millón de revistas? Porque estaba muy buena». Este rotulo no le gustó nada a la cantante, que se pronunció al respecto. «Quiero aclarar algo, yo no dije todo eso. Es un truco muy bueno para vender en la prensa, pero muy injusto para el protagonista. Al final, contestas con desgana y dije 'Porque estaba muy buena'. Ya no sabes qué contestar. ¿Qué digo? Es que ya me canso».

Por su parte, la presentadora ha aclarado que el periodista que realizó aquella entrevista trabaja hoy dentro del equipo del espacio. «Pues me da igual. No las hagas, no las temas. Lo siento», contestó, desganada, la artista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Máxima tensión entre Marta Sánchez y Sonsoles Ónega por mencionar su portada de Interviú

Máxima tensión entre Marta Sánchez y Sonsoles Ónega por mencionar su portada de Interviú