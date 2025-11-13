Mariano Rajoy, en 'El Hormiguero': «A mí me gusta cumplir la ley, aunque no esté muy de moda» El expresidente del Gobierno acudió al programa para presentar su nuevo libro 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política'

El expresidente del Gobierno ha cerrado la semana como invitado en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política'. «El libro es divertidísimo, si no, no vendría», aseguró el exmandatario. «¿Cuál diría usted que es el secreto para saber gobernar?», preguntó Pablo Motos. «Lo primero, que todas y cada una de las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros no se deben contar, eso dice la ley y a mí me gusta cumplirla, aunque no esté muy de moda», puntualizó. «Hay que tener la prudencia suficiente para saber qué se puede contar y qué no», comentó.

El presentador de Antena 3 quiso saber cuál sería la dedicatoria para Pedro Sánchez si este aparece un día en la firma de libros. «Celebro verle a usted aquí y espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas», respondió Rajoy. Motos aseguró que el ambiente en la política nacional «está bastante crispado». El invitado coincidió con esta observación. «Sí, en España hay tres problemas capitales: un gobierno que no puede gobernar, una toma de las instituciones y una bronca todo el día con la justicia y que estamos en un momento donde hay una polarización como nunca ha existido», indicó el político.

Eso sí, «el PP está en su sitio», aseguró el expresidente. «Es en este momento la única fuerza política que rechaza los extremismos», subrayó. Sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comentó que le gustaría «que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo se respetara. Estamos asistiendo a un esperpento porque hay quien se empeñó en mantener ahí al fiscal a toda costa».

El exdirigente popular habla en su libro de «la importancia de saber irse de un cargo a tiempo». En este sentido, Motos lanzó una pregunta: «¿Mazón supo irse?», preguntó. «Sí, supo reconocer sus errores y dijo una frase muy importante: »espero que la gente sepa distinguir entre quien comete errores y quien es una mala persona. Me duele ver que hay gente manifestándose todos los días... ¿qué más quieren?«, dijo Rajoy. »Probablemente los valencianos quieren unas elecciones«, respondió el presentador.

Sobre las críticas, el político gallego confesó que «uno nunca se acostumbra a las bofetadas injustas. La política es dura y requiere sobretodo tener la conciencia tranquila». Por último, el presentador le preguntó sobre su experiencia haciendo el Camino de Santiago. «Fue impresionante. Hice seis etapas, 110 kilómetros, con mi hijo Juan y un amigo. Salí reconfortado», apuntó. En cuanto a los principales consejos, el expresidente recomendó «entrenar un par de meses antes si en tu día a día caminas como mucho 50 metros y no se te ocurra estrenar zapatillas».