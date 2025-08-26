Manu y Rosa rozan un récord histórico en Pasapalabra, a punto de superar a Orestes y Rafa A finales de semana, la actual pareja de concursantes alcanzará los 197 programas, lo que les permitirá superar al dúo más duradero hasta ahora

Ekaitz Vargas Martes, 26 de agosto 2025, 22:41 | Actualizado 22:51h.

El bote al que aspiran Manu Pascual y Rosa Rodríguez asciende ya a 2.038.000 euros, lo que lo convierte en el segundo premio más alto en la historia de Pasapalabra. Cada programa los acerca un poco más a los 2.272.000 euros que Rafa Castaño se llevó en 2023, la mayor cifra repartida en el concurso.

Pero más allá del dinero, el programa de Antena 3 está a punto de registrar un nuevo hito. La constancia de Manu y Rosa los sitúa muy cerca de convertirse en la pareja con más duelos acumulados en toda la trayectoria del formato.

Los dúos más longevos

Hasta ahora, el récord lo ostentaban Rafa Castaño y Orestes Barbero, que llegaron juntos a los 197 programas, cifra que se cerró cuando el sevillano conquistó el bote. Esta semana, Rosa ya alcanzó las 194 participaciones, mientras que Manu celebró hace poco su programa número 324, consolidándose como el segundo concursante tricentenario de la historia del concurso. Si el madrileño lograra hacerse pronto con el rosco, se coronaría además como el ganador que más entregas ha disputado antes de llevarse el premio.

La trayectoria de Manu y Rosa en el concurso les ha permitido escalar posiciones en el ránking histórico. Al superar los 102 duelos juntos, se colaron en el podio, desplazando a Orestes y Jaime Conde. Más tarde, con 157 enfrentamientos superados, alcanzaron la segunda posición al desbancar a Óscar Díaz y Moisés Laguardia.

Ahora, todo apunta a que en cuestión de días rebasarán la mítica cifra de 197 que marcaron Rafa y Orestes, escribiendo así un nuevo capítulo en la historia de Pasapalabra.

