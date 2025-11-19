El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El empresario Luis Medina. Efe

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

La pareja se ha casado en secreto rodeados solo de sus más íntimos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Después de algo más de dos años de noviazgo, Luis Medina y Clara Caruana han hecho oficial su relación casándose en la intimidad, según la revista ¡Hola!. La fuente consultada por la publicación ha comentado que ambos están «radiantes, felices y orgullosos» en esta nueva etapa de sus vidas. Más allá de la ratificación de la noticia, no ha trascendido nada sobre el enlace del hijo más reservado de Naty Abascal, que en su línea de discreción se ha dado el 'sí, quiero' en secreto rodeado solo de sus familiares y amigos más próximos. Una celebración muy alejada de la de su hermano Rafael, que en 2010 se casó con Laura Vecino ante 700 invitados.

Descendiente de aristócratas, al igual que Medina, Caruana es nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck. Tras estudiar Enfermería y Derecho, cursó un máster en Dirección y Gestión de Salud. Actualmente, es gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes.

La reciente esposa de Luis Medina ha sido su apoyo incondicional durante el tiempo que el hijo de Naty Abascal ha tenido que hacer frente a sus problemas con la justicia, investigado por supuesta estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, cargos de los que quedó absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  5. 5 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  8. 8 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  9. 9 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer