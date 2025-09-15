El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Beñat Prados tiene el cruzado roto y estará al menos seis meses de baja

Lolita Flores sin filtros: carga contra Montoro y asegura que «Netanyahu está cometiendo un genocidio»

La artista, que atraviesa un gran momento profesional, critica duramente a Hacienda, condena al líder israelí y reivindica su independencia sentimental a los 67 años

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:32

Lolita Flores nunca se ha mordido la lengua y esta vez no iba a ser diferente. La cantante, actriz y jurado de 'Tu cara me suena' ha acudido a 'Onda Cero', donde ha concedido una entrevista a Julia Otero en la que ha tocado todos los palos, desde sus problemas con Hacienda en el pasado hasta su opinión de lo que está sucediendo en Gaza.

La hija de Lola Flores ha recordado la deuda que tuvo en el pasado con la Hacienda Pública. Y no ha tenido ningún reparo en señalar a Cristóbal Montoro. «Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de llamarle y pedirle los dos millones de euros que me quitó en ocho años», confesó. A día de hoy asegura que se encuentra al día de sus impuestos, pero lamenta profundamente las consecuencias de aquellas inspecciones.

La acritud hacia el exministro era evidente. «Veremos cómo acaba Montoro, ¿no?», dice Julia. «Ya es muy mayor, ya tiene una edad, no va a pasar nada», respondía Flores, molesta. «O sea, que no tienes mucha esperanza de que la Justicia le ponga en su lugar», ha continuado Otero. «No, y aunque la Justicia le ponga en su lugar, ni a mí ni a mis compañeros de profesión nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado. Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada», admitía.

A pesar de sus desacuerdos con las revisiones sufridas, se considera partidaria de pagar impuestos. «Por supuesto, los pago todos los años, pero una cosa es pagar impuestos y otra que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos», le explicaba a Julia.

«Matar a 18.500 niños es un genocidio. Es un asesino»

Durante la conversación surgió otro de los temas de candente actualidad. Gaza. Lolita tampoco dudó en este caso de posicionarse. «Netanyahu está cometiendo un genocidio. Matar a 18.500 niños es un genocidio. Es un asesino», afirmó con dureza, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de Europa ante la crisis humanitaria. Como madre y abuela, aseguro que no hay nada peor en la vida que ver sufrir a un niño.

Pero dejando los temas más políticos a un lado, la actriz y cantante también tuvo palabras para el recuerdo. Y le contó a Julia que su sobrina Alba está preparando un documental sobre su padre, el fallecido hace treinta años Antonio Flores. «Me hace mucha gracia. Parece que todo el mundo vive debajo de la cama de los Flores, como si supieran cómo pensamos, cómo vivimos… Y no es así», decía en referencia a lo que todavía queda por contar sobre los Flores.

Hace tiempo que a Lolita no se le conoce públicamente una pareja, pero ella no descarta enamorarse de nuevo. Eso sí, ella prefiere un amor de los que se llevan ahora. «Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía», confesó entre risas. La madrileña asegura que su independencia le da paz y que ahora mismo disfruta mucho de su libertad. «Tengo mi cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  6. 6 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  7. 7 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  8. 8

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  9. 9

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  10. 10 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lolita Flores sin filtros: carga contra Montoro y asegura que «Netanyahu está cometiendo un genocidio»

Lolita Flores sin filtros: carga contra Montoro y asegura que «Netanyahu está cometiendo un genocidio»