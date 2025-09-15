Lolita Flores sin filtros: carga contra Montoro y asegura que «Netanyahu está cometiendo un genocidio» La artista, que atraviesa un gran momento profesional, critica duramente a Hacienda, condena al líder israelí y reivindica su independencia sentimental a los 67 años

Leire Moro Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:32 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

Lolita Flores nunca se ha mordido la lengua y esta vez no iba a ser diferente. La cantante, actriz y jurado de 'Tu cara me suena' ha acudido a 'Onda Cero', donde ha concedido una entrevista a Julia Otero en la que ha tocado todos los palos, desde sus problemas con Hacienda en el pasado hasta su opinión de lo que está sucediendo en Gaza.

La hija de Lola Flores ha recordado la deuda que tuvo en el pasado con la Hacienda Pública. Y no ha tenido ningún reparo en señalar a Cristóbal Montoro. «Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de llamarle y pedirle los dos millones de euros que me quitó en ocho años», confesó. A día de hoy asegura que se encuentra al día de sus impuestos, pero lamenta profundamente las consecuencias de aquellas inspecciones.

La acritud hacia el exministro era evidente. «Veremos cómo acaba Montoro, ¿no?», dice Julia. «Ya es muy mayor, ya tiene una edad, no va a pasar nada», respondía Flores, molesta. «O sea, que no tienes mucha esperanza de que la Justicia le ponga en su lugar», ha continuado Otero. «No, y aunque la Justicia le ponga en su lugar, ni a mí ni a mis compañeros de profesión nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado. Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada», admitía.

A pesar de sus desacuerdos con las revisiones sufridas, se considera partidaria de pagar impuestos. «Por supuesto, los pago todos los años, pero una cosa es pagar impuestos y otra que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos», le explicaba a Julia.

«Matar a 18.500 niños es un genocidio. Es un asesino»

Durante la conversación surgió otro de los temas de candente actualidad. Gaza. Lolita tampoco dudó en este caso de posicionarse. «Netanyahu está cometiendo un genocidio. Matar a 18.500 niños es un genocidio. Es un asesino», afirmó con dureza, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de Europa ante la crisis humanitaria. Como madre y abuela, aseguro que no hay nada peor en la vida que ver sufrir a un niño.

Pero dejando los temas más políticos a un lado, la actriz y cantante también tuvo palabras para el recuerdo. Y le contó a Julia que su sobrina Alba está preparando un documental sobre su padre, el fallecido hace treinta años Antonio Flores. «Me hace mucha gracia. Parece que todo el mundo vive debajo de la cama de los Flores, como si supieran cómo pensamos, cómo vivimos… Y no es así», decía en referencia a lo que todavía queda por contar sobre los Flores.

Hace tiempo que a Lolita no se le conoce públicamente una pareja, pero ella no descarta enamorarse de nuevo. Eso sí, ella prefiere un amor de los que se llevan ahora. «Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía», confesó entre risas. La madrileña asegura que su independencia le da paz y que ahora mismo disfruta mucho de su libertad. «Tengo mi cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola».