Lluvia de vaciladas a David Broncano por su nuevo pelo rubio platino El presentador de 'La Revuelta' arranca la segunda temporada de 'La Revuelta' con el 'look' que estrenó en Vitoria

Gabriel Cuesta Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:08 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

La segunda temporada de 'La Revuelta'todavía comenzó más revoltosa que la primera. «Esto es el preshow», se justificaba Jorge Ponce ante David Broncano, incrédulo y rubio platino con su nuevo peinado. El escenario del Teatro Príncipe estaba lleno de gente. Entre ellos, la eurovisiva Channel cantando y bailando, una dentadura postiza gigante, Sergio Bezos con sangre simulada, una zebra, una magdalena gigante... No se entendía nada. Y entonces comenzó la cabecera, sin cambio alguno, y ya salió en solitario el humorista. Todo ese alocado inicio desapareció.

No faltaron las vaciladas a Broncano por su nuevo 'look'. Que si concursaba en «Maestros de la costura', un potencial Sergio Ramos como »cantante para dedicar canciones al Real Madrid«... No faltaron tampoco una importante proyección de memes sobre el asunto. »Si llega al gobierno Rajoy, con ese pelo se nos acabó el programa«, se reía Grison. La primera vez que posó en público con ese corte fue precisamente en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria, donde su programa fue premiado. Ya la cuenta oficial de 'La Revuelta' comenzó a lanzar las primeras bromas al respecto.

Los primeros invitados fueron los integrantres de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense), pieza clave en la lucha contra los numerosos focos que han devorado cantidades ingentes de hectáreas en Galicia. Todo un «homenaje» con el que dieron testimonio de las difíciles y peligrosas actuaciones que han afrontado estas semanas. Como regalo, entregaron su escudo al cómico. «La hormiga es simbólica en una fiesta tradicional», explicaban sobre su imagen. Hasta se puso un mono «de verdad» de bombero. «Pareces el teclista de OBK. Te pilla Nacho Cano...», seguía Grison. «Fichado», celebraban los invitados.

Cuando salvaron a un campamento de niños este verano.



La salvaje ola de incendios que hemos vivido este verano es una tragedia y podría haber sido mucho peor si no fuese por el trabajo que hacen los bomberos. #LaRevuelta @BrifLaza pic.twitter.com/9GG0cWVFZZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2025

Varios miembros de la unidad explicaron cómo procedían ante fuegos de tal dificultad. Y Broncano reivindicó un «mejor salario» para algunos bomberos forestales, considerados cuerpos de élite, pero que cuentan con un salario de poco más de 1.500 euros. «Cada vez los incendios van a ser más grandes y devastadores», lamentaban mientras pedían más recursos. Como agradecimiento, Broncano les entregó una placa «en nombre de España» como reconocimiento a su labor. Álvaro Morte y Kiti Mánver fueron la segunda tanda de invitados para presentar su nueva serie 'Dos tumbas'.