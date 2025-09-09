¿Ha conseguido Broncano en su estreno hacer sombra a 'El Hormiguero' de Pablo Motos? 'La Revuelta' mejora los datos de audiencia de finales de la temporada pasada pero sigue lejos de los obtenidos hace un año

A.M. Martes, 9 de septiembre 2025, 09:11 Comenta Compartir

El primer duelo de la temporada entre David Broncano y Pablo Motos se ha saldado con una victoria ajustada para el segundo. Según los datos de Kantar Media, 'El Hormiguero' registró un 17,2% de cuota de pantalla mientras que su rival, 'La Revuelta', anotó un 16,1% en su día de estreno. En cuanto a número de espectadores, la diferencia también fue muy pequeña. El programa de las hormigas reunió a 1,9 millones de espectadores de media por los 1,8 del espacio humorístico de La 1.

Aunque más allá de los números que reflejan los audímetros, la sensación es que Broncano volverá a estar lejos de su competencia este año. A finales de la temporada pasada, el programa de TVE rondó el 12% de cuota de pantalla mientras que su rival superaba el 17 y el 18%, incluso cuando coincidía con el fútbol, el plato estrella de la televisión. Y este año el espacio de la televisión pública ni siquiera ha logrado estar por encima el día de su estreno.

Motos celebró ayer su quinto programa desde que regresó de las vacaciones. Si se comparan los datos de ambos estrenos, la diferencia es abismal. El pasado lunes, con la visita de Bertín Osborne a 'El Hormiguero', el programa producido por Pablo Motos y Jorge Salvador anotó un 21,1% de cuota de pantalla y reunió a 2,3 millones de espectadores. Mantuvo esos dígitos durante toda la semana y ayer, a pesar del regreso de la competencia, continuó en su línea. Y a juzgar por lo ocurrido la pasada temporada, está por ver que 'La Revuelta' afiance los datos obtenidos ayer a medida que transcurran las semanas.

Broncano ya no es ninguna sorpresa. El público sabe lo que aporta a la televisión. Hace un año sorprendió a todos cuando en su estreno firmó un empate técnico con 'El Hormiguero' con datos completamente inesperados; más de 2,1 millones de espectadores de media. Tres días después elevaron esa cifra en medio millón de espectadores.

En su primer mes vencieron a la competencia. Repitieron resultados en octubre y noviembre, y se quedaron cerca en diciembre. Pero desde Navidades sufrieron un bajón considerable en las audiencias. Desde febrero solo pudieron vencer a 'El Hormiguero' en el programa en el que celebraban su emisión número cien en TVE.