El atrevido cambio de 'look' de David Broncano en el FesTVal de Vitoria El presentador de 'La Revuelta' vuelve con su segunda temporada a partir del lunes

G. C. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

David Broncano ha sorprendido este sábado en la alfombra naranja del FesTVal con un nuevo 'look' que rompe radicalmente con su estética a pocos días de su regreso a La 1. Posó ante los medios antes de la gala que premiará con a 'La Revuelta' por «su cercanía al público joven, su visión fresca de la actualidad y su original enfoque innovador y arriesgado».

El presentador del programa de RTVE ya sabe bien lo que es levantar una estatuilla en Vitoria, donde fue premiado con un Mainat en 2023 cuando todavía estaba al frente de 'La Resistencia' en Movistar. Ahora, su humor irreverente vuelve al ruedo el próximo lunes en el 'access prime time' de La 1, con la segunda temporada de 'La Revuelta'. El cómico posó ante los medios gráficos con un peinado platino. Así, deja atrás su pelo moreno natural, que mantiene en su barba. No es el humorista alguien que acostumbra a cambiar de estilo, hasta ahora siempre con un corte clásico.

David Broncano vuelve este lunes con el mismo formato junto a Ricardo Castella, Jorge Ponce, Lalachus, Grison y Sergio Bezos. El premio FesTVal 2025 se añade a un palmarés extenso en tan solo un año de vida de programa: Premio Ondas 2024 al Mejor Programa de Entretenimiento, cuatro Premios Iris (Mejor Programa de Entretenimiento, Presentador de Programas de Entretenimiento para David Broncano, Dirección de Programas y Guion de Entretenimiento) y el Premio Fundación Secretariado Gitano 2024 'Comunica Con Conciencia'.