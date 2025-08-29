En libertad bajo fianza el conductor que se dio a la fuga tras atropellar al cantante Jaume Anglada El joven, que duplicaba la tasa de alcohol cuando fue detenido, está acusado por omisión de socorro y lesiones graves

Mientras Jaume Anglada evoluciona favorablemente de las graves lesiones que sufrió al ser atropellado cuando circulaba en motocicleta, la Audiencia Provincial de Palma ha decretado libertad provisional para el joven conductor que tras arrollarle se dio a la fuga. Aunque el juez ha fijado en 5.000 euros la cantidad para que el acusado pueda salir de prisión, le ha retirado el pasaporte y el carnet de conducir mientras continúan las investigaciones. Esta noticia ha sorprendido a la familia y las personas cercanas al cantante, ya que confiaban en que el conductor permaneciese en prisión hasta el comienzo del juicio.

Según datos de la investigación, el joven realizó un cambio de sentido en una zona no habilitada llevándose por delante la motocicleta de Anglada. Tras la colisión, el acusado, que duplicaba la tasa de alcohol cuando fue detenido, se dio a la fuga, dejando al cantante malherido. Aunque el cantante llevaba el casco, recibió un fuerte golpe en la cabeza y sufrió múltiples fracturas.

La Policía pudo localizar rápidamente al responsable gracias a que los testigos del accidente pudieron anotar los datos de la matrícula. Una vez localizado y tras realizar las pruebas de alcohol y drogas, fue acusado de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Jaume Anglada continúa ingresado en el Hospital Universitario de Son Espases, en Palma de Mallorca, donde pasó varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que pasó a planta, donde sigue evolucionando favorablemente tras pasar por quirófano en varias ocasiones. Primero le extirparon el bazo para evitar hemorragias, después le intervinieron para reparar distintas fracturas: la pelvis, la cadera, la mandíbula y la muñeca. «Se está recuperando bastante bien, dentro de la gravedad de lo sucedido, y no hay que lamentar cosas mayores», reveló Julián Aguirre, un amigo cercano al artista en declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles'. Los médicos aseguran que, a pesar de que recibió un fuerte golpe en la cabeza, el íntimo amigo del Rey Felipe VI no ha sufrido daño cerebral.