Leiva cuenta en 'El Hormiguero' lo que le dijo un celador cuando el cantante perdió un ojo a los 12 años

'El Hormiguero' ha recibido esta noche a Leiva, quien estrena nueva película documental 'Hasta que me quede sin voz'. «No hay que perdérsela», ha afirmado Pablo Motos. El cantante ha subrayado de que «no es un autobombo, es la mirada de unos colegas sobre mí. Las luces y sombras de un chico de barrio. A veces tiene una vida frenética y a veces con problemas supernormales».

Motos le ha preguntado por el nombre que había pensado Leiva para el documental, 'Croquetas y neones'. «Parece el nombre de un bar donde va a merenar Koldo», bromeó el presentador, en alusión al asistente del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Leiva ha explicado que lo pensó porque en un momento del documental está comiendo croquetas con sus padres. De hecho, afirma que sigue yendo a su casa con el túper.

El artista ha hablado sobre el accidente que le hizo perder un ojo. Recibió un disparo de una escopeta cuando tenía solo 12 años. «Me acostumbré a que me miraran. En el barrio corrió como la polvora, llegaba a los sitios y la gente cuchicheaba», ha contado. No tuvo traumas. De hecho sus padres le lelvaron al piscólogo y este les dijo a la salida de la consulta: «El trauma lo tenéis vosotros». Esa situación le ayudó en el futuro, ya que de mayor ya no piensa cuando hablan de él. «Me sirvió de entrenamiento», cuenta.

Leiva ha contado cómo fue cuando llegó a urgencias. Y recuerda lo que le dijo un celador cuando le estaban bajando al quirófano. «En esos dos minutos que estuve con él, me preguntó mi nombre y me dijo: 'Eres la persona que más suerte que conozco. De todos los órganos que puedes perder, el único con el que tu vida va a ser igual es el ojo'. Eso ha tenido una injerencia en mi vida».

El cantante también ha hablado de sus problemas con las cuerdas vocales. «Para salir de gira necesito entrar en quirófano. Me inyectan una cosa en la cuerda vocal que me ayuda a tener más fuelle y para poder encarar la gira. De esta forma evito unas afonías habituales en mí», ha explicado.