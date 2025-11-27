El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Leire Martínez confiesa haber recibido amenazas de muerte por su papel de jurado en 'Operación Triunfo'

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh dice «estar disfrutando muchísimo» pese a la exaltación de una pequeña parte de los fans del programa

A. Mateos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Leire Martínez se ha quitado este año en 'Operación Triunfo' la espinita que tenía guardada desde sus inicios en la música. La donostiarra forma parte del jurado del 'talent show', más de veinte años después de que los profesores la descartasen en el casting de la segunda edición de 'OT'. Sí logró formar parte del programa 'Factor X' antes de dar el salto a La Oreja de Van Gogh. Fue vocalista del grupo durante 16 años hasta que los donostiarras precindieron de ella, que tras la polémica ha vuelto a sus orígenes, la televisión.

En 'Conexión OT' le han preguntado si está disfrutando de la experiencia y ha sido muy sincera en su respuesta: «Hemos llegado a un punto del programa en el que tengo sensaciones encontradas». A continuación explica por qué. «Veo que ya queda poquito para el final y me da como penita... Pero lo estoy disfrutando muchísimo», reconoció antes de soltar la bomba: «A mí me han amenazado de muerte por nominar, por nominar a Lucía me han amenazado de muerte. Y eso no me había pasado en la vida».

La presentadora hizo hincapié en este asunto y Martínez confesó haberse sorprendido con el odio que se genera en las redes sociales. «Una vez que había dicho que sí, de pronto la gente me decía: 'bueno, pero el 'fandom'... verás luego los comentarios, os van a dar caña' (...) No será para tanto», decía ella... Pero, al parecer, la realidad fue bien distinta. «Creo que no hay que justificar estos hábitos y que no hay que normalizarlos, creo que están fatal y que hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes pero... bueno, sin 'peros', ya está», aseguró Leire.

La cantante sí quiso matizar que estos insultos son fruto del «calentón» y que entiende que «no son amenazas reales». «Pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y obviamente esto es un concurso que todo el mundo entiende su funcionamiento», zanjó la cantante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  6. 6

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  7. 7

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leire Martínez confiesa haber recibido amenazas de muerte por su papel de jurado en 'Operación Triunfo'

Leire Martínez confiesa haber recibido amenazas de muerte por su papel de jurado en &#039;Operación Triunfo&#039;