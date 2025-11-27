Leire Martínez confiesa haber recibido amenazas de muerte por su papel de jurado en 'Operación Triunfo' La exvocalista de La Oreja de Van Gogh dice «estar disfrutando muchísimo» pese a la exaltación de una pequeña parte de los fans del programa

A. Mateos Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:50 | Actualizado 11:40h.

Leire Martínez se ha quitado este año en 'Operación Triunfo' la espinita que tenía guardada desde sus inicios en la música. La donostiarra forma parte del jurado del 'talent show', más de veinte años después de que los profesores la descartasen en el casting de la segunda edición de 'OT'. Sí logró formar parte del programa 'Factor X' antes de dar el salto a La Oreja de Van Gogh. Fue vocalista del grupo durante 16 años hasta que los donostiarras precindieron de ella, que tras la polémica ha vuelto a sus orígenes, la televisión.

En 'Conexión OT' le han preguntado si está disfrutando de la experiencia y ha sido muy sincera en su respuesta: «Hemos llegado a un punto del programa en el que tengo sensaciones encontradas». A continuación explica por qué. «Veo que ya queda poquito para el final y me da como penita... Pero lo estoy disfrutando muchísimo», reconoció antes de soltar la bomba: «A mí me han amenazado de muerte por nominar, por nominar a Lucía me han amenazado de muerte. Y eso no me había pasado en la vida».

La presentadora hizo hincapié en este asunto y Martínez confesó haberse sorprendido con el odio que se genera en las redes sociales. «Una vez que había dicho que sí, de pronto la gente me decía: 'bueno, pero el 'fandom'... verás luego los comentarios, os van a dar caña' (...) No será para tanto», decía ella... Pero, al parecer, la realidad fue bien distinta. «Creo que no hay que justificar estos hábitos y que no hay que normalizarlos, creo que están fatal y que hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes pero... bueno, sin 'peros', ya está», aseguró Leire.

La cantante sí quiso matizar que estos insultos son fruto del «calentón» y que entiende que «no son amenazas reales». «Pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y obviamente esto es un concurso que todo el mundo entiende su funcionamiento», zanjó la cantante.