Kevin Spacey matiza que no es una persona sin hogar El actor contó hace unos días que tiene sus cosas en un trastero y reside en hoteles y Airbnb

«Estoy viviendo en hoteles, en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, es lo que intento explicar». Esta ha sido la llamativa declaración de Kevin Spacey en una entrevista concedida a 'The Telegraph' que el actor ha tenido que puntualizar dada la repercusión que ha tenido.

«Normalmente no me ocupo de corregir a los medios», ha dicho en un vídeo publicado en sus redes sociales. «Si lo hiciera, no tendría tiempo para mucho más, pero a la luz de los artículos recientes que afirman que estoy sin hogar, siento la necesidad de responder», ha explicado. «En mi conversación con Mick Brown, el maravilloso periodista… dije que básicamente estaba viviendo en hoteles y Airbnb y yendo a donde está el trabajo», ha precisado. «Igual que cuando empecé en este negocio. He trabajado casi sin parar todo este año, y por eso tengo mucho que agradecer», ha añadido.

Spacey ha querido recordar que hay «mucha gente que viven en la calle», «en sus coches» o «en situaciones económicas terribles», pero que este no es su caso de ningún modo. El intérprete, también ha querido agradecer a las «miles de personas» que se han comunicado con él para preocuparse por su estado, «ofreciéndome un lugar donde quedarme o simplemente preguntando si estaba bien». «A todos ustedes, permítanme decirles que estoy realmente conmovido por su generosidad», ha expresado.

En su conversación con Brown, Spacey detalló que «los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos». «Me ha entrado muy poco dinero y ha salido todo», ha explicado. Mientras no tiene domicilio definitivo, el actor ha optado por guardar sus cosas en trasteros: «Todo está en depósitos y espero que, en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo», refirió

En todo caso, también se mostró optimista con el futuro: «Estamos en contacto con algunas personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar. Y eso ocurrirá cuando llegue el momento adecuado», vaticinó. «Pero también diré que creo que la industria parece estar esperando a que alguien le dé permiso, alguien que tenga un enorme respeto y autoridad. Así que, mi sensación es que, si mañana Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman, todo habrá terminado. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando alguien con ese nivel de talento descuelgue el teléfono», subrayó.

En junio de 2024, Spacey no pudo contener las lágrimas cuando en una entrevista con Piers Morgan le preguntó dónde vivía: «Tiene su gracia que me preguntes eso. Porque esta semana mi casa en Baltimore, donde vivo, va a salir a subasta. Así que la respuesta es que no estoy del todo seguro de dónde voy a vivir ahora», dijo.

El actor había sido desterrado de Hollywood después de que en 2017 varios hombres lo acusaran de agresión sexual. El ganador del Oscar por 'Sospechosos habituales' y 'American Beauty' se vio entonces inmerso en un maremágnum de juicios y de gastos legales astronómicos mientras el trabajo descendía en picado. Finalmente, el actor fue declarado inocente el año pasado en Reino Unido de los cargos de agresión sexual a cuatro hombres entre 2001 y 2013. Además, en Estado Unidos, una corte desestimó otra demanda por agresión sexual contra él en 2022.

Siete años después de que estallara el escándalo, confía en que alguno de los grandes directores de la Meca del cine acuda a su rescate.