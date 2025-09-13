Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia El tricampeón mundial de Moto GP acude a un canal de televisión para pedir a la gente que no acuda a la atracción: «La situación es surrealista, esa es la noria de Jorge Lorenzo pero no vayáis»

A. Mateos Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

El tricampeón mundial de Moto GP Jorge Lorenzo acudió anoche a la televisión italiana para denunciar que está siendo víctima de una estafa con una noria que posee en el país transalpino. El ahora comentarista de Dazn asegura que adquirió esta atracción por 1,4 millones de euros y que su arrendatario lleva sin pagarle el alquiler un año. Según sus cálculos, la deuda ascendería a más de 200.000 euros.

«La situación es surrealista, esa es la noria de Jorge Lorenzo pero no vayáis», afirmó anoche Lorenzo en el programa 'Dentro la notizia', de Canale 5. «Creé una sociedad, adquirí la noria e hice un contrato de alquiler por cuatro años. Por desgracia, me fié de una persona equivocada en términos de inversión, lo consideraba un amigo», relató.

Según explicó el expiloto de motociclismo, el acuerdo contemplaba un pago mensual en concepto de alquiler y además Lorenzo cedía su rostro para promocionar la noria, ubicada en la localidad de Vieste, en la turística provincia de Foggia, al sur de Italia.

«Él debía darme una cuota mensual, que empezó a entregarme tarde y mal, y cada vez más tarde. El último dinero que recibí fue en septiembre de 2024, exactamente hace un año. En todos estos meses en los que no me ha pagado, su deuda asciende a más de 200.000 euros», explicó Lorenzo. Fue entonces cuando decidió denunciar la situación tanto por vía penal como civil.

El tricampeón mundial de Moto GP pide a sus fans y al resto de turistas de Vieste que no se suban a la noria, porque la empresa contnúa utilizando su nombre e imagen para promocionarse: «Siguen escribiendo en las redes sociales que el embajador es Jorge Lorenzo. La situación es surrealista».