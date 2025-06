Jordi González, tras estar al borde de la muerte: «Sé que moriré a los 78 durmiendo en un vuelo a América»

Leire Moro Domingo, 8 de junio 2025, 18:26 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

Tras una larga y silenciosa ausencia de los platós de televisión, Jordi González regresó este sábado a la pantalla. En una esperada entrevista en el programa 'Col·lapse' de TV3, el presentador de 'D Corazón' desveló los detalles de su complicada batalla contra una enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte durante varios meses.

El periodista aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su vida afirmando, con una mezcla de humor y serenidad, que tiene claro cómo será su final: «Yo moriré a los 78 años en un vuelo yendo o volviendo de América, durmiendo en un avión; lo sé desde los 14 años. Pido que cuando me muera suene en Col·lapse la canción de 'Always in my mind' de Elvis Presley».

El presentador catalán estuvo gravemente enfermo en Medellín, Colombia, tras contraer una bronconeumonía bilateral. González contó detalladamente cómo pasó de estar al borde de la muerte a la recuperación total. En su conversación con el periodista Ricard Ustrell, el comunicador de RTVE narró los momentos más complicados de su estancia en la UCI, donde pasó dos meses, luchando contra la infección que «casi lo derrota».

«Me fui unos días de vacaciones y fui víctima de una bacteria que había en el ambiente. Salí de casa por la mañana y, al volver, me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar», relató el presentador, que recordó cómo de inmediato decidió consultar con un médico. Fue ingresado de urgencia en una situación crítica. «El poco oxígeno que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida», comentó, haciendo referencia a lo que los médicos describieron como una insuficiencia de oxígeno en su cerebro.

El proceso de recuperación fue largo y complicado. Estuvo varios días en coma inducido mientras los médicos trataban de estabilizar su estado. «Me hicieron una traqueotomía, estaba sin poder hablar, con cinco sondas en el cuerpo y tres semanas en coma..., la presión arterial estaba por los suelos...», explicó González, quien reconoció que temía perder la voz debido a la operación.

Pero lo que parecía una pesadilla sin fin fue solo una parte de la historia. Tras recibir tratamiento en Colombia, González fue trasladado a España en un avión medicalizado, para continuar su recuperación. Para el presentador, lo más complicado no fue solo el proceso físico, sino las secuelas emocionales de haber estado tan cerca de la muerte. «Me explican que no bajaba de 40 de fiebre... Me desperté después de dos meses. No recuerdo nada, fue una experiencia muy traumática».

30.000 euros por una entrevista

Además de compartir su experiencia personal, González también se sinceró sobre su futuro en la televisión. A pesar de haber estado alejado de los medios durante más de medio año, el presentador de TVE tiene claro que quiere regresar, pero bajo sus propios términos. De hecho, afirmó que ha recibido ofertas suculentas para regresar a la pantalla: «Me han ofrecido 30.000 euros por hacer esta entrevista en una televisión privada. Les dije que no, que estaba comprometido con 'Col·lapse'. Me preguntaron si aquí se paga más, y les dije que la duda ofende».

Aunque Jordi González no confirmó si su retorno será a RTVE, sí dejó entrever que está valorando varios proyectos, algunos de ellos relacionados con la televisión, pero sin comprometerse a nada específico. «Lo que quiero es hacer algo que me guste. No quiero trabajar mucho, ni muchas horas. Me gustaría hacer un programa más de autor», comentó. Aunque la vuelta a su programa 'D Corazón' no está asegurada, el presentador aseguró que está dispuesto a regresar a la televisión con un proyecto de actualidad similar a 'La Noria', su exitoso espacio en Telecinco.