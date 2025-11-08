El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jessica Bueno desvela los celos de Kiko Rivera hacia Jota Peleteiro por su hijo: «Le decía papá»

La modelo acudió al plató de Telecinco tras su exitoso paso por 'Supervivientes'

G. Cuesta

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:19

Jessica Bueno vuelve a estar en el foco de la prensa rosa tras su segundo puesto en 'Supervivientes All Star'. Esta vez, ha acudido al plató de 'De Viernes', en el que ha hablado sobre sus exparejas, Kiko Rivera y Jota Peleteiro.

El primero, también entrevistado en el programa, sorprendió al confesar los celos que sentía por la estrecha relación del exfutbolista con su hijo. El hijo de Isabel Pantoja no soportaba ver cómo su pequeño llamaba «papá» a Jota.. «Fue muy doloroso. Era la primera vez que me sucedía eso lo pasé muy mal, extremadamente mal», explicaba. «Fran convivía con Jota, pero no lo empezó a llamar papá al principio sino cuando tuve mi segundo hijo. »Mi hijo siempre ha sido consciente de quién es su padre«, aclaraba después la modelo.

De hecho, Bueno explicó que a día de hoy mantiene una relación cordial con Rivera. «Llevo notando ese cambio desde hace varios años, sobre todo, desde que inicio la relación con Irene. Lo noto más maduro», ensalzaba. Una buena sintonía que refrendaba Rivera. «Con Jessica Bueno tengo una relación maravillosa, hemos madurado los dos como personas y como padres... Para mi son las dos mujeres más importantes de mi vida, Jessica Bueno e Irene Rosales».

Precisamente, el hijo de la tonadillera fue pillado por varios paparazzis llegando a la casa de Sevilla de Bueno para la celebración del cumpleaños de Fran, el hijo que tienen en común. Algo insólito, ya que a ambos no se les ha vuelto a ver juntos desde que se separaron en 2013, cuando su pequeño eran tan solo un bebé.

