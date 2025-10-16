Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango Isak Andic

El pasado 14 de diciembre el fundador de Mango, Isak Andic, de 71 años, falleció tras precipitarse al vacío desde una más de 150 metros ... de altura durante una excursión por el macizo de Montserrat, en Barcelona. El caso se cerró en apenas un mes como accidente de montaña, pero poco después el juez decidió reabrirlo ante las indagaciones que siguieron realizando los Mossos d'Esquadra. Unas investigaciones que, según fuentes de 'El País', han llevado al Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) a reconsiderar su hipótesis inicial y valorar la posibilidad del homicidio. Y todos los indicios, según fuentes cercanas al órgano judicial, apuntarían a Jonathan Andic, hijo del empresario más rico de Cataluña y única persona que le acompañaba cuando se produjo su muerte.

La razón de este viraje en las pesquisas judiciales radica en los indicios logrados por los agentes. Las fuentes consultadas reconocen que todavía no hay pruebas concluyentes, pero sí incongruencias en las declaraciones realizadas por el vástago de Andic que han despertado las sospechas policiales.

La principal duda se plantea al comparar las dos declaraciones realizadas por Jonathan Antic. En la primera pueden entenderse ciertas incoherencias, ya que se realizó inmediatamente tras la muerte de su padre y se asume que podría encontrarse bajo un fuerte impacto emocional. Entonces explicó que caminaba por delante de su padre cuando el industrial, por causas que se desconocen, perdió el equilibrio y se precipitó desde una altura de 150 metros. Según declaró su hijo, escuchó ruido de piedras y arena caer y al girarse lo que vio fue que su padre se precipitaba al abismo.

En su segunda versión, sin embargo, saltaron las alarmas. Realizada con tiempo de por medio y, sobre todo, mayor tranquilidad psicológica, el testigo incurrió en numerosas contradicciones y relató hechos que no coincidían con los resultados de las inspecciones realizadas en el lugar del siniestro por el servicio de montaña de la policía autonómica catalana.

Por si fuera poco, las sospechas se dispararon al escuchar el testimonio de Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja sentimental de Isak Andic en sus últimos años. La mujer habría remarcado en su interrogatorio las malas relaciones que mantenían padre e hijo.

Datos del móvil y de Google

Ante estas declaraciones, los Mossos decidieron seguir rastreando el terreno y revisando las circunstancias exactas de lo ocurrido, ya que no les cuadraba que la caída se hubiese producido en un sendero tan poco peligroso. Y no dudaron en solicitar la geolocalización de los móviles tanto del progenitor como de su vástago, e incluso requirieron a Google imágenes del lugar en ese momento.

La correlación de estas pesquisas ha permitido dar cuerpo y base a una instrucción que la jueza ha decidido decretar bajo secreto de sumario para no perjudicar las investigaciones. Fuentes próximas a la familia aseguraron a 'El País' que «no ha hecho ni hará comentarios» sobre el caso, pero mostraron su «respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora con las autoridades competentes». En ese sentido, la propia familia se mostró «segura» de que «se demostrará la inocencia de Jonathan Andic».

Isak Andic (Estambul, 1953) llegó de Turquía a Barcelona a los 16 años y uno después empezó a vender camisetas y camisas hippies. Su primera tienda fue un puesto en un mercadillo barcelonés y fundó Mango en 1984.