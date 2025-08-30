La influencer Carla Flila confirma su ruptura con la vizcaína Nagore Robles
La creadora de contenido y la colaboradora de Telecinco han mantenido una relación durante tres años
S. O.
Sábado, 30 de agosto 2025, 08:35
La vizcaína Nagore Robles y la influencer Carla Flila han roto. La creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores en Instagram y ha confirmado la separación tras casi tres años de relación. Después de varias semanas de rumores, la influencer ha compartido un mensaje en redes. «Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí... Pero también una gran parte es gracias a Nagore», ha comenzado diciendo la de Barcelona.
«Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno. Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida», señala la influencer, que, aunque nunca ha hablado abiertamente de su noviazgo, sí ha querido hacerlo ahora.
Carla y Nagore iniciaron su relación hace tres años. Anteriormente, la colaboradora de Telecinco había mantenido un largo noviazgo con Sandra Barneda. Por el momento, la basauritarra, de 42 años, que se ha mudado a su nueva casa, no se ha pronunciado. Está centrada en amueblar chalé y ha afirmado que vive «un sueño» por haber logrado comprarlo. Ahora, además, parece encontrarse mejor de sus problemas de salud. El pasado mes de julio, tuvo que ingresar en el hospital por un «vértigo posicional paroxístico benigno».
