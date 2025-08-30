El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La influencer Carla Flila confirma su ruptura con la vizcaína Nagore Robles

La creadora de contenido y la colaboradora de Telecinco han mantenido una relación durante tres años

S. O.

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:35

La vizcaína Nagore Robles y la influencer Carla Flila han roto. La creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores en Instagram y ha confirmado la separación tras casi tres años de relación. Después de varias semanas de rumores, la influencer ha compartido un mensaje en redes. «Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí... Pero también una gran parte es gracias a Nagore», ha comenzado diciendo la de Barcelona.

«Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno. Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida», señala la influencer, que, aunque nunca ha hablado abiertamente de su noviazgo, sí ha querido hacerlo ahora.

Carla y Nagore iniciaron su relación hace tres años. Anteriormente, la colaboradora de Telecinco había mantenido un largo noviazgo con Sandra Barneda. Por el momento, la basauritarra, de 42 años, que se ha mudado a su nueva casa, no se ha pronunciado. Está centrada en amueblar chalé y ha afirmado que vive «un sueño» por haber logrado comprarlo. Ahora, además, parece encontrarse mejor de sus problemas de salud. El pasado mes de julio, tuvo que ingresar en el hospital por un «vértigo posicional paroxístico benigno».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  4. 4 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  5. 5 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  6. 6

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  7. 7

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  10. 10 Horóscopo diario, 30 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La influencer Carla Flila confirma su ruptura con la vizcaína Nagore Robles

La influencer Carla Flila confirma su ruptura con la vizcaína Nagore Robles