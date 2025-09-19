Iñaki López se suma a las peineta de El Gran Wyoming contra Netanhayu: «No es correcto, ni con esta mano ni con la otra, y mucho menos con las dos» La prensa israelí se hace eco del gesto del presentador de 'El Intermedio'

A principios de este semana, el Gran Wyoming dedicó una peineta a Benjamín Netanhayu, líder de Israel, durante 'El Intermedio'. El presentador madrileño explicó su estrategia. «Todo cambio social comienza con un pequeño gesto. Y una mayoría de españoles hemos comenzado dedicando al Gobierno de Netanyahu este gesto», afirmó el humorista justo antes de levantar su dedo corazón. De testigo, una imagen del primer ministro israelí. El madrileño animaba a sus seguidores a »no dedicarle este gesto« ni subirlo a las redes sociales. »No es de respeto hacerle eso a un criminal«.

Pues bien, días después, un medio de comunicación del país se ha hecho eco, de una forma muy poco amigable, de esta acción de Wyoming. ««Una peineta para Netanyahu en un exitoso programa de España: 'Asesino, corazón de villano'», expone en un artículo en el que también recoge que la decisión del Consejo de Administración de RTVE de no participar en Eurovisión en el caso de que sí lo haga Israel. «Las relaciones entre España e Israel se encuentran en un punto bajo», recoge Mako, que es así como se llama el medio digital que ha recogido el gesto.

Poco después de la publicación de este artículo en Israel, Iñaki López ha aprovechado el programa 'Más Vale Tarde' para hacer un guiño a su compañero de La Sexta y arroparle. Y, en la línea de Wyoming, el bilbaíno recomendó, por supuesto con altas dosis de ironía, a los espectadores a no hacer nada contra Netanyahu. «Conviene no hacer esto para no enfadar a quien es un genocida».

De repente, levanta el dedo corazón de una mano. Luego, López hace lo mismo con el de la otra. Y, de remate, con las dos. «No es correcto, ni con esta mano ni con la otra, y mucho menos con las dos».

Por cierto, la publicación israelí no ha amedrentado, ni mucho menos, a 'El Intermedio'. Para empezar, tiene fijado en X (antes Twitter), la imagen de su presentador haciendo la peineta a Netanyahucon el siguiente texto: «Eh, Netanyahu», etiquetándole. Además, han dedicado un vídeo a su apareción en la prena de aquel país. Por supuesto, con bromas. «Se nota que no han contrastado bien la noticia. Mira que decir que eso es un show exitoso», dice Dani Mateo, uno de sus colaboradores. Wyoming sonríe: «Han exagerado un poco. Pero es que a ver, no es que esté acojonado, que sí que tengo apretado el culo en este momento. Se ha entendido al revés. Se están manipulado mis palabras. Está fuera de contexto, porque se ha dicho aquí y se ha sacado en un medio israelí. Además, con letras que no entienden».