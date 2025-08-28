'El Hormiguero' desvela quiénes serán los seis primeros invitados con los que arrancará la temporada El programa de Pablo Motos regresa a la parrilla cargado de novedades para celebrar su vigésima edición

Marina León Jueves, 28 de agosto 2025, 08:35 Comenta Compartir

'El Hormiguero' calienta motores para su temporada número 20. Antena 3 ha comenzado a promocionar el regreso del espacio de Pablo Motos, que vuelve el lunes tras las vacaciones de verano, y ya ha anunciado los invitados con los que contará en la primera semana de septiembre.

⭐ ¡El LUNES @el_hormiguero VUELVE por todo lo alto! ⭐



Lunes ➡️ Bertín Osborne y @SergioRamos.

Martes ➡️ Joaquín y Susana.

Miércoles ➡️ @perezreverte.

Jueves ➡️ Ester Expósito.



De lunes a jueves a las 21:45h vuelve el programa MÁS VISTO de la televisión. 📺 #ElHormiguero pic.twitter.com/vYuUoWxlgC — Antena 3 (@antena3com) August 27, 2025

Los primeros en sentarse junto a Motos y las populares hormigas Trancas y Barrancas el 1 de septiembre serán Bertín Osborne y Sergio Ramos. El martes los entrevistados serán Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El matrimonio acudirá a presentar la nueva temporada de su programa 'Emparejados'.

El miércoles, Motos recibirá a Arturo Pérez-Reverte para presentar su nueva novela 'Misión En París'. El programa cerrará su primera semana de la temporada con Ester Expósito, que hablará en 'El Hormiguero' de su última película, 'El talento', dirigida por Polo Menárguez y que llegará a los cines el próximo 5 de septiembre. Así, el espacio más visto de la televisión volverá a la parrilla el lunes a las 21.45 horas con algunas novedades, aunque manteniendo la estructura de siempre.

En cuanto a su gran rival, 'La Revuelta' volverá a La 1 el lunes 8 de septiembre. Por tanto, habrá que esperar una semana más para comprobar cómo se desarrolla y qué datos arroja el primer asalto entre ambos presentadores.