El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'El Hormiguero' desvela quiénes serán los seis primeros invitados con los que arrancará la temporada

El programa de Pablo Motos regresa a la parrilla cargado de novedades para celebrar su vigésima edición

Marina León

Marina León

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:35

'El Hormiguero' calienta motores para su temporada número 20. Antena 3 ha comenzado a promocionar el regreso del espacio de Pablo Motos, que vuelve el lunes tras las vacaciones de verano, y ya ha anunciado los invitados con los que contará en la primera semana de septiembre.

Los primeros en sentarse junto a Motos y las populares hormigas Trancas y Barrancas el 1 de septiembre serán Bertín Osborne y Sergio Ramos. El martes los entrevistados serán Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El matrimonio acudirá a presentar la nueva temporada de su programa 'Emparejados'.

El miércoles, Motos recibirá a Arturo Pérez-Reverte para presentar su nueva novela 'Misión En París'. El programa cerrará su primera semana de la temporada con Ester Expósito, que hablará en 'El Hormiguero' de su última película, 'El talento', dirigida por Polo Menárguez y que llegará a los cines el próximo 5 de septiembre. Así, el espacio más visto de la televisión volverá a la parrilla el lunes a las 21.45 horas con algunas novedades, aunque manteniendo la estructura de siempre.

En cuanto a su gran rival, 'La Revuelta' volverá a La 1 el lunes 8 de septiembre. Por tanto, habrá que esperar una semana más para comprobar cómo se desarrolla y qué datos arroja el primer asalto entre ambos presentadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  3. 3 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  4. 4 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  8. 8 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  9. 9

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  10. 10

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'El Hormiguero' desvela quiénes serán los seis primeros invitados con los que arrancará la temporada

&#039;El Hormiguero&#039; desvela quiénes serán los seis primeros invitados con los que arrancará la temporada