El homenaje más triste a Jesús Calleja en León, «empañado por un cielo apocalíptico de ceniza» El aventurero y presentador de televisión recibe el cariño de sus vecinos de Fresno de la Vega

A. Mateos Martes, 19 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

Los leoneses viven estos días la cara más amarga de la naturaleza. Son una de las provincias más afectadas por los graves incendios que asolan desde hace una semana el noroeste peninsular y aunque sacar una sonrisa en estos momentos se antoja complicado, ayer los habitantes de Fresno de la Vega hicieron un esfuerzo para homenajear a su vecino más internacional; Jesús Calleja.

Hoy ha sido un dia muy bonito en mi pueblo Fresno de la Vega.

A mi hermano @kike_calleja y a mi, nos hicieron un homenaje como hijo predilecto del pueblo, es difícil describir ver a tus paisanos emocionados dándote tanto cariño. Solo empañado por un cielo apocalíptico donde… pic.twitter.com/pjJMRT6njP — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 18, 2025

«Aquí empezó mi vida, mi aventura... y con la gente de mi pueblo dimos el paso adelante», comienza diciendo el presentador de 'Volando Voy' mientras muestra una plaza completamente abarrotada. En el acto no faltaron su madre y su hermano Kike, además del resto de familiares de Calleja.

Jesús se acordó de los leoneses y del resto de españoles que sufren las graves consecuencias de los incendios: «Es un desastre increíble. Quiero dar las gracias a todos los que están trabajando para extinguir los incendios, a la gente local que cuida y da la vida por sus pueblos... Nunca en la historia de España había ocurrido esto. Todos los leoneses y la gente de pueblo entendemos lo que es ésto».

En ese momento, Calleja anunció que pasaría los próximos días en El Bierzo, en la frontera leonesa con Galicia, para ayudar a «muchos amigos» y vecinos en lo que necesiten. «Quiero estar a su lado porque me considero una parte de ellos», recalcó mientras sus vecinos le ovacionaron.

Jesús Calleja fue la primera persona en llevar al 'prime time' televisivo -horario de máxima audiencia- paisajes como el de Las Médulas, en León, que ahora ha quedado calcinado. En Mediaset se ha recuperado estos días aquel programa de 'Volando Voy'. En los últimos años, el papel de Calleja en televisión se centra en mostrar al público zonas de la España rural y en ayudar a sus vecinos a recuperar la vitalidad de los pueblos amenazados por la despoblación.

Ayer, en su pueblo, le nombraron hijo predilecto y él agradeció el gesto sin olvidarse de aquellos que lo han perdido todo en los últimos días a causa de los incendios: «Hoy ha sido un dia muy bonito... solo empañado por un cielo apocalíptico donde literalmente caía ceniza encima de los brutales incendios que asolan León como en el resto de España».