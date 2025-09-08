El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gran Wyoming se suelta en 'Salvados': ataca al PP y a dos conocidos periodistas y habla de jubilación

El presentador de 'El Intermedio' afronta a sus 70 años una nueva temporada en televisión

A. Mateos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:06

José Miguel Monzón Navarro, más conocido como El Gran Wyoming, fue anoche el protagonista del estreno de la temporada de 'Salvados' y ofreció una de sus entrevistas más sinceras. No se calló absolutamente nada, fue políticamente incorrecto y desveló el día que tomó la decisión de abandonar 'El Intermedio', programa que presenta desde 2006.

Wyoming se sentaba junto a Gonzo, que trabajó en su día como colaborador en su espacio. El presentador de 'Salvados' se mostraba emocionado al verse en las fotos de los pasillos que conducen al plató de 'El Intermedio'. Allí se encontró con excompañeros como Sandra Sabatés, Dani Mateo y Thais Villas, que dieron su opinión sobre lo que significa Wyoming para el programa y para La Sexta.

Todo fueron halagos. Después llegó el esperado cara a cara entre Gonzo y Wyoming. Y en ese momento, el segundo se soltó de tal manera que reveló hasta el secreto mejor guardado del programa. Primero confesó que le da «mucha rabia» que la gente mienta «de una forma tan deliberada, exhaustiva y reiterativa». Y apuntó: «Si hago eso un día en los 20 años que llevo, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca». Se refería a compañeros de profesión a los que después señaló públicamente. «Si cojo un programa de Jiménez Losantos o de cualquiera de las mañanas de Carlos Herrera... si yo hago un editorial como ese no vuelvo a trabajar en mi vida, nunca», sentenció. Les acusó de mentir «deliberadamente» y de hacerlo «todos los días». «Eso marca una pauta que sí es frustrante», afirmó.

El siguiente dardo de Wyoming fue para el PP. Le acusó de ser el causante del cierre de 'Caiga Quien Caiga', el famoso programa de sátira política de Telecinco: «Laminaron todos los programas, '59 segundos', 'El Informal'... cualquier programa con contenido político se quitó de la parrilla. Esta gente no se anda con contemplaciones. No saben manejar que te rías de ellos, si les quitas la solemnidad se caen».

Antes del final de 'CQC', Wyoming ya estaba en La Sexta. Fichó en 2006 como uno de los primeros rostros de la cadena y el próximo año celebrará el vigésimo aniversario de 'El Intermedio'. «Yo no quería hacerlo a diario, creía que no podía con tal disciplina, así que pedí dos meses de vacaciones en verano, programa de lunes a jueves, el sueldo...», confiesa el veterano humorista recordando cómo fueron aquellas negociaciones con la cadena. Finalmente llegaron a un acuerdo. «Yo soy el antipresentador: esto de ser raro te lleva a que todos los proyectos que molan te los ofrezcan a ti».

El momento más difícil de Wyoming en el 'El Intermedio' llegó con el Covid. El presentador tenía decidido abandonar el barco. De hecho, él afirma que lo dejó: «Tuve una comida con jefes que me ofrecieron el oro y el moro y les dije que no, que se acabó». Pero la irrupción del coronavirus le marcó de tal manera que dio un giro a su vida. «¡¿Cómo iba a dejarlo en ese momento?!. Me puse a hacer deporte y me convertí en otra persona. Así que decidí seguir», confesó. Eso sí, «el oro y el moro» prometido por la cadena «se les olvidó», aseguró Wyoming. Y, antes de despedirse de Gonzo, prometió más guerra: no se ha cansado del personaje de Wyoming.

