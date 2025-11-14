Gran Hermano: ¿formato caduco?

Telecinco recuperó el año pasado la edición anónima de 'Gran Hermano' después de siete años de ausencia por los abusos sexuales cometidos por un concursante ... dentro de la casa del reality. Aquellos hechos motivaron una fuga masiva de anunciantes que obligaron a la cadena a meter en un armario al que hasta ese momento había sido la gallina de los huevos de oro.

Pero su regreso el año pasado tampoco fue para tirar cohetes. Fue la edición menos vista de la historia y la presente edición va camino de batir este récord negativo. Telecinco decidió hace unas semanas reestructurar toda la programación de sus tardes para hacerle hueco a un programa diario de 'Gran Hermano', que contase durante una hora la actualidad de lo que ocurre este año en la casa. Y el experimento ha fracasado hasta tal punto que Telecinco ha cancelado el programa al cuarto día.

Las cifras recogidas por Kantar Media son preocupantes para la principal cadena de Mediaset. El lunes, el primer programa de 'Gran Hermano: La vida en directo', solo sedujo al 5,8% de la audiencia y registró una media de 607.000 espectadores. Después cayó por debajo de la barrera del 5% y este jueves cerró con un 5,3% de cuota de pantalla y 554.000 espectadores de media. Mientras, la principal competencia de Mediaset -Atresmedia- reunía en Antena 3 a 2,2 millones de espectadores con 'Pasapalabra'. Otro nivel, sí. Pero es que Telecinco solo superó a La 2 y quedó empatada con su 'hermano pequeño', Cuatro, en dicha franja horaria.

Además, las galas tampoco han generado tanto entusiasmo como hace 15 o 20 años. Ayer fue la tercera opción de la noche en cuanto a número de espectadores -714.000- superada por La 1, líder, y Antena 3. En cuanto a la cuota de pantalla, 'Gran Hermano' se impuso a 'La encrucijada', la serie de Antena 3, alargando su hora de emisión. Y aun así, se quedó lejos de La 1, líder de la noche del jueves. La semana pasada, durante la gala de estreno de la vigésima edición, el reality firmó un 15,8% de cuota de pantalla y 889.000 espectadores de media. El dato es el peor estreno de la historia de una edición de 'Gran Hermano'.

Otros realities sí triunfan

El descontento de los seguidores con el programa es evidente y obliga a preguntarse si el formato de telerrealidad más visto de la historia de la televisión está caduco o no. Un casting flojo, presentadores que no convencen (y no precisamente por Nagore Robles, que debuta este año), falta de ideas de la organización... Aun así, 'GH' fue lo más visto de Telecinco ayer, un claro síntoma de la grave crisis de audiencia que afronta el principal canal de Mediaset.

Pero los malos datos de 'Gran Hermano' no son extrapolables al resto de realities de Telecinco. 'Supervivientes', que tiene la misma longevidad que el citado programa, sigue siendo un filón y es líder indiscutible en sus franjas de emisión. Al igual que 'La isla de las tentaciones' que, a pesar de que el espectador intuye lo que va a ocurrir, continúa enganchando a más de un millón de espectadores cada noche de lunes a miércoles.