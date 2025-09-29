El gesto frío entre Nagore Robles y Sandra Barneda que sorprende a todos La nueva presentadora del casting de 'Gran Hermano' acude al debate de 'Supervivientes' que presenta su expareja

Frío reencuentro entre Nagore Robles y Sandra Barneda anoche en 'Supervivientes'. La basauritarra acudió como invitada al plató de 'Conexión Honduras', el debate del 'reality' que presenta Barneda, y ni siquiera se dieron dos besos. Algo totalmente inusual en las promociones de este tipo entre compañeros de trabajo. De hecho, el gesto sorprendió a todos en las redes sociales y restó protagonismo al contenido del programa.

Todo ocurrió cuando Barneda dio paso a Nagore Robles. La vizcaína entró al plató y se fue al centro del mismo, donde se situaba la presentadora. Hasta ahí todo normal. Lo que suele ocurrir en este tipo de promociones en las que ambos comparten el primer plano. Pero en vez de saludar a su ex, Robles solo la cogió por la espalda. Mismo gesto que Barneda.

Robles anunció que hoy desde las 21h Mediaset Infinity, antes MiTele, emitirá online la gala del casting de 'Gran Hermano', que comenzará una vez termine la edición 'all star' de 'Supervivientes'. «Estoy muy feliz», dijo la vizcaína cuando Barneda le dio la enhorabuena por su debut como presentadora.

El programa de Robles se emitirá los lunes y los miércoles en directo desde las 21 horas y de ahí, saldrá una persona que entrará en la casa de 'Gran Hermano'.

Cuando Nagore acabó el discurso, Barneda le dio las gracias y la cámara se fue a un plano genérico, desde arriba, donde no se pudo apreciar cómo fue la despedida de ambas.

La pareja rompió definitivamente en 2022 después de numerosos altibajos y alguna que otra reconciliación. Estuvieron más de cuatro años juntas y siempre mostraron una buena relación después de su ruptura, pero el gesto frío de anoche en lo que era una jornada especial para Nagore Robles sorprendió a todos.